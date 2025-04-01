https://sputnik-abkhazia.ru/20250401/bitva-za-stalingrad-istoriya-veterana-valentiny-shulginoy-1054300720.html

Битва за Сталинград: история ветерана Валентины Шульгиной

Битва за Сталинград: история ветерана Валентины Шульгиной

Sputnik Абхазия

Незадолго до начала Великой Отечественной войны Валентина Шульгина окончила Томский медицинский институт. Полученные знания она стала применять, работая... 01.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-01T18:03+0300

2025-04-01T18:03+0300

2025-04-01T18:09+0300

великая победа — 80

абхазия

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война

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SputnikТогда Валентина еще не могла представить, что лечить людей и спасать жизни ей придется не только в тихой сельской местности.Как и большинство советских граждан, о том, что Германия напала на Советский Союз, Валентина узнала из сообщения по радио. Вскоре фашисты захватили значительную часть территории на западе страны и стремительно приближались к столице – Москве.В подчинении Валентины Шульгиной был 21 человек. После двухнедельного пребывания в Омске взвод Шульгиной эшелоном был отправлен в Сталинград."Мы заняли оборону, начались кровопролитные бои. Немцы бросались в бой по 14-15 раз в день. Я за один день вынесла 120 раненых, а был приказ выносить с поля боя не только раненых, но и их оружие", – делилась ветеран воспоминаниями.После разгрома немецких фашистов Шульгина работала на подводных лодках у берегов Японии, там она и познакомилась со своим будущим мужем. Пара переехала в Абхазию, где построила дом.За мужество, проявленное в боях за Сталинград, она награждена медалью "За отвагу" и двумя орденами Красной Звезды за Курско-Орловскую битву.Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина скончалась 12 ноября 2023 года на 102-м году жизни. Она была единственной участницей Сталинградской битвы, проживавшей в Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250331/na-voyne-edva-ne-lishilsya-nog-istoriya-veterana-aleksandra-shevchenko-iz-abkhazii-1054295701.html

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абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война