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Битва за Сталинград: история ветерана Валентины Шульгиной
Битва за Сталинград: история ветерана Валентины Шульгиной
Sputnik Абхазия
Незадолго до начала Великой Отечественной войны Валентина Шульгина окончила Томский медицинский институт. Полученные знания она стала применять, работая... 01.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-01T18:03+0300
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SputnikТогда Валентина еще не могла представить, что лечить людей и спасать жизни ей придется не только в тихой сельской местности.Как и большинство советских граждан, о том, что Германия напала на Советский Союз, Валентина узнала из сообщения по радио. Вскоре фашисты захватили значительную часть территории на западе страны и стремительно приближались к столице – Москве.В подчинении Валентины Шульгиной был 21 человек. После двухнедельного пребывания в Омске взвод Шульгиной эшелоном был отправлен в Сталинград."Мы заняли оборону, начались кровопролитные бои. Немцы бросались в бой по 14-15 раз в день. Я за один день вынесла 120 раненых, а был приказ выносить с поля боя не только раненых, но и их оружие", – делилась ветеран воспоминаниями.После разгрома немецких фашистов Шульгина работала на подводных лодках у берегов Японии, там она и познакомилась со своим будущим мужем. Пара переехала в Абхазию, где построила дом.За мужество, проявленное в боях за Сталинград, она награждена медалью "За отвагу" и двумя орденами Красной Звезды за Курско-Орловскую битву.Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина скончалась 12 ноября 2023 года на 102-м году жизни. Она была единственной участницей Сталинградской битвы, проживавшей в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250331/na-voyne-edva-ne-lishilsya-nog-istoriya-veterana-aleksandra-shevchenko-iz-abkhazii-1054295701.html
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абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война
абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война

Битва за Сталинград: история ветерана Валентины Шульгиной

18:03 01.04.2025 (обновлено: 18:09 01.04.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук Столетний юбилей у Валентины Шульгиной
Столетний юбилей у Валентины Шульгиной - Sputnik Абхазия, 1920, 01.04.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Незадолго до начала Великой Отечественной войны Валентина Шульгина окончила Томский медицинский институт. Полученные знания она стала применять, работая сельским врачом.
Sputnik
Тогда Валентина еще не могла представить, что лечить людей и спасать жизни ей придется не только в тихой сельской местности.
Как и большинство советских граждан, о том, что Германия напала на Советский Союз, Валентина узнала из сообщения по радио. Вскоре фашисты захватили значительную часть территории на западе страны и стремительно приближались к столице – Москве.

Валентину Шульгину вместе с другими врачами и медсестрами вызвали в военкомат и поставили на учет. 24 августа 1942 года ее направили из Томска в Омск, где формировались дивизии из выпускников танкового, пехотного и артиллерийского училищ. Ее назначили командиром санитарного взвода.

В подчинении Валентины Шульгиной был 21 человек. После двухнедельного пребывания в Омске взвод Шульгиной эшелоном был отправлен в Сталинград.
"Мы заняли оборону, начались кровопролитные бои. Немцы бросались в бой по 14-15 раз в день. Я за один день вынесла 120 раненых, а был приказ выносить с поля боя не только раненых, но и их оружие", – делилась ветеран воспоминаниями.
После разгрома немецких фашистов Шульгина работала на подводных лодках у берегов Японии, там она и познакомилась со своим будущим мужем. Пара переехала в Абхазию, где построила дом.
За мужество, проявленное в боях за Сталинград, она награждена медалью "За отвагу" и двумя орденами Красной Звезды за Курско-Орловскую битву.
Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина скончалась 12 ноября 2023 года на 102-м году жизни. Она была единственной участницей Сталинградской битвы, проживавшей в Абхазии.
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