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Читанава рассказал, когда начнется обработка пальм в Абхазии от вредителей
Читанава рассказал, когда начнется обработка пальм в Абхазии от вредителей
Sputnik Абхазия
Деревьям угрожает пальмовый долгоносик, который находится в спячке во время холодов. 01.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-01T09:00+0300
2025-04-01T09:00+0300
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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Первый этап лечения пальм в этом году начнется, когда установится среднесуточная температура +17 градусов, рассказал в интервью Sputnik начальник Госкомитета по экологии Савелий Читаванава. Лечение пальм химикатами необходимо проводить два-три раза в год. Это приносит положительные результаты – за последние несколько лет в Сухуме не погибла ни одна пальма, подчеркнул эколог. Пальмовый долгоносик впервые был обнаружен в республике в 2016 году. После появления вредителя была проведена инвентаризация крупноствольных пальм в Абхазии, их насчитали около 2500. Из-за нашествия пальмового долгоносика в 2018 году в Сухуме вырубили 21 пальму, в Гагре – 20 деревьев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240607/chitanava-o-borbe-s-vreditelyami-rasteniy-v-abkhazii-daet-plody-1051285204.html
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абхазия, новости, экология, деревья, пальмовый долгоносик
абхазия, новости, экология, деревья, пальмовый долгоносик
Читанава рассказал, когда начнется обработка пальм в Абхазии от вредителей
09:00 01.04.2025 (обновлено: 10:31 01.04.2025)
Деревьям угрожает пальмовый долгоносик, который находится в спячке во время холодов.
СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Первый этап лечения пальм в этом году начнется, когда установится среднесуточная температура +17 градусов, рассказал в интервью Sputnik начальник Госкомитета по экологии Савелий Читаванава.
До потепления пальмовый долгоносик находится в спячке, поэтому проводить обработку растений не имеет смысла, добавил он.
Лечение пальм химикатами необходимо проводить два-три раза в год. Это приносит положительные результаты – за последние несколько лет в Сухуме не погибла ни одна пальма, подчеркнул эколог.
Пальмовый долгоносик впервые был обнаружен в республике в 2016 году. После появления вредителя была проведена инвентаризация крупноствольных пальм в Абхазии, их насчитали около 2500.
Из-за нашествия пальмового долгоносика в 2018 году в Сухуме вырубили 21 пальму, в Гагре – 20 деревьев.