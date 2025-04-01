https://sputnik-abkhazia.ru/20250401/chitanava-rasskazal-kogda-nachnetsya-obrabotka-palm-v-abkhazii-ot-vrediteley-1054299124.html

Читанава рассказал, когда начнется обработка пальм в Абхазии от вредителей

Читанава рассказал, когда начнется обработка пальм в Абхазии от вредителей

Sputnik Абхазия

Деревьям угрожает пальмовый долгоносик, который находится в спячке во время холодов. 01.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-01T09:00+0300

2025-04-01T09:00+0300

2025-04-01T10:31+0300

в абхазии

абхазия

новости

экология

деревья

пальмовый долгоносик

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/04/1031947920_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_1b3b9233c0ab2d5d1644db69c15c1fb9.jpg

СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Первый этап лечения пальм в этом году начнется, когда установится среднесуточная температура +17 градусов, рассказал в интервью Sputnik начальник Госкомитета по экологии Савелий Читаванава. Лечение пальм химикатами необходимо проводить два-три раза в год. Это приносит положительные результаты – за последние несколько лет в Сухуме не погибла ни одна пальма, подчеркнул эколог. Пальмовый долгоносик впервые был обнаружен в республике в 2016 году. После появления вредителя была проведена инвентаризация крупноствольных пальм в Абхазии, их насчитали около 2500. Из-за нашествия пальмового долгоносика в 2018 году в Сухуме вырубили 21 пальму, в Гагре – 20 деревьев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240607/chitanava-o-borbe-s-vreditelyami-rasteniy-v-abkhazii-daet-plody-1051285204.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, экология, деревья, пальмовый долгоносик