https://sputnik-abkhazia.ru/20250401/distantsionnyy-etap-konkursa-komanda-abkhazii-zavershen-1054301766.html

Дистанционный этап конкурса "Команда Абхазии" завершен

Дистанционный этап конкурса "Команда Абхазии" завершен

Sputnik Абхазия

Все конкурсанты получают экспертную оценку своих компетенций с персональными рекомендациями по развитию и доступ к образовательным программам президентской... 01.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-01T12:49+0300

2025-04-01T12:49+0300

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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Дистанционный этап конкурса "Команда Абхазии" завершен. Он состоял из двух этапов. Первый включал оценку системного мышления и эссе. По его итогам почти 600 человек перешли в следующий, где оценивался управленческий потенциал. Онлайн-тесты успешно прошли 345 человек. Во время очного этапа им предстоит продемонстрировать профессионализм, навыки работы с проектами и принятия решений по актуальным для Абхазии задачам, подчеркнул глава Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба. Победители получат возможность попасть на специализированное обучение в мастерской управления "Сенеж", на стажировки в российских госструктурах и ведущих компаниях, а также возможность занять ответственные посты в органах власти Абхазии. Конкурс "Команда Абхазии" проводится по принципу российских кадровых конкурсов при поддержке платформы "Россия — страна возможностей", он был запущен 12 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250328/nachalsya-vtoroy-distantsionnyy-etap-konkursa-komanda-abkhazii-1054264244.html

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