https://sputnik-abkhazia.ru/20250401/distantsionnyy-etap-konkursa-komanda-abkhazii-zavershen-1054301766.html
Дистанционный этап конкурса "Команда Абхазии" завершен
Дистанционный этап конкурса "Команда Абхазии" завершен
Sputnik Абхазия
Все конкурсанты получают экспертную оценку своих компетенций с персональными рекомендациями по развитию и доступ к образовательным программам президентской... 01.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-01T12:49+0300
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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Дистанционный этап конкурса "Команда Абхазии" завершен. Он состоял из двух этапов. Первый включал оценку системного мышления и эссе. По его итогам почти 600 человек перешли в следующий, где оценивался управленческий потенциал. Онлайн-тесты успешно прошли 345 человек. Во время очного этапа им предстоит продемонстрировать профессионализм, навыки работы с проектами и принятия решений по актуальным для Абхазии задачам, подчеркнул глава Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба. Победители получат возможность попасть на специализированное обучение в мастерской управления "Сенеж", на стажировки в российских госструктурах и ведущих компаниях, а также возможность занять ответственные посты в органах власти Абхазии. Конкурс "Команда Абхазии" проводится по принципу российских кадровых конкурсов при поддержке платформы "Россия — страна возможностей", он был запущен 12 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250328/nachalsya-vtoroy-distantsionnyy-etap-konkursa-komanda-abkhazii-1054264244.html
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Дистанционный этап конкурса "Команда Абхазии" завершен
12:49 01.04.2025 (обновлено: 13:04 01.04.2025)
Все конкурсанты получают экспертную оценку своих компетенций с персональными рекомендациями по развитию и доступ к образовательным программам президентской платформы "Россия – страна возможностей".
СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Дистанционный этап конкурса "Команда Абхазии" завершен.
Он состоял из двух этапов. Первый включал оценку системного мышления и эссе. По его итогам почти 600 человек перешли в следующий, где оценивался управленческий потенциал. Онлайн-тесты успешно прошли 345 человек.
Во время очного этапа им предстоит продемонстрировать профессионализм, навыки работы с проектами и принятия решений по актуальным для Абхазии задачам, подчеркнул глава Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба.
"Для всех финалистов будет доступна уникальная образовательная программа на базе ведущих образовательных центров Российской Федерации, направленная на формирование и подготовку единой команды управленцев и руководителей, работающих над развитием Республики Абхазия", – добавил он.
Победители получат возможность попасть на специализированное обучение в мастерской управления "Сенеж", на стажировки в российских госструктурах и ведущих компаниях, а также возможность занять ответственные посты в органах власти Абхазии.
Конкурс "Команда Абхазии" проводится по принципу российских кадровых конкурсов при поддержке платформы "Россия — страна возможностей", он был запущен 12 февраля.