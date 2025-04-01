https://sputnik-abkhazia.ru/20250401/gosduma-rasshirila-perechen-tovarov-besposhlinno-postavlyaemykh-v-abkhaziyu-1054301989.html
Госдума расширила перечень товаров, беспошлинно поставляемых в Абхазию
Госдума расширила перечень товаров, беспошлинно поставляемых в Абхазию
Sputnik Абхазия
Протокол подписан в Грозном 16 июля 2024 года, он уже временно применяется с 27 июля 2024 года. 01.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-01T13:18+0300
2025-04-01T13:18+0300
2025-04-01T15:46+0300
абхазия
госдума рф
россия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/1c/1050292244_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0b7545572b6f4cba61abecca831e939b.jpg
СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Госдума РФ расширила перечень товаров, беспошлинно поставляемых в Абхазию, сообщает РИА Новости.Депутаты ратифицировали протокол к межправительственному соглашению о режиме торговли товарами. Он был подписан в июле 2024 года в Грозном и касается товаров, поставляющихся для внутренних нужд республики. Действующее соглашение предусматривает беспошлинный вывоз из России в Абхазию бензина, дизельного топлива, битума и пропана в пределах согласованных объемов.Протокол пополняет список стройматериалами, бытовыми товарами, изделиями из черных металлов, рыбой, овощами и фруктами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241109/protokol-k-soglasheniyu-mezhdu-rf-i-abkhaziey-o-rezhime-torgovli-tovarami-napravlen-v-gosdumu-1052812621.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/1c/1050292244_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0eacf878a3c81d3eb341838a1060b1c2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, госдума рф, россия, новости
абхазия, госдума рф, россия, новости
Госдума расширила перечень товаров, беспошлинно поставляемых в Абхазию
13:18 01.04.2025 (обновлено: 15:46 01.04.2025)
Протокол подписан в Грозном 16 июля 2024 года, он уже временно применяется с 27 июля 2024 года.
СУХУМ, 1 апр – Sputnik.
Госдума РФ расширила перечень товаров, беспошлинно поставляемых в Абхазию, сообщает РИА Новости
.
Депутаты ратифицировали протокол к межправительственному соглашению о режиме торговли товарами. Он был подписан в июле 2024 года в Грозном и касается товаров, поставляющихся для внутренних нужд республики.
Действующее соглашение предусматривает беспошлинный вывоз из России в Абхазию бензина, дизельного топлива, битума и пропана в пределах согласованных объемов.
Протокол пополняет список стройматериалами, бытовыми товарами, изделиями из черных металлов, рыбой, овощами и фруктами.