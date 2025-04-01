https://sputnik-abkhazia.ru/20250401/gosduma-rasshirila-perechen-tovarov-besposhlinno-postavlyaemykh-v-abkhaziyu-1054301989.html

Госдума расширила перечень товаров, беспошлинно поставляемых в Абхазию

Госдума расширила перечень товаров, беспошлинно поставляемых в Абхазию

Sputnik Абхазия

Протокол подписан в Грозном 16 июля 2024 года, он уже временно применяется с 27 июля 2024 года. 01.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-01T13:18+0300

2025-04-01T13:18+0300

2025-04-01T15:46+0300

абхазия

госдума рф

россия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/1c/1050292244_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0b7545572b6f4cba61abecca831e939b.jpg

СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Госдума РФ расширила перечень товаров, беспошлинно поставляемых в Абхазию, сообщает РИА Новости.Депутаты ратифицировали протокол к межправительственному соглашению о режиме торговли товарами. Он был подписан в июле 2024 года в Грозном и касается товаров, поставляющихся для внутренних нужд республики. Действующее соглашение предусматривает беспошлинный вывоз из России в Абхазию бензина, дизельного топлива, битума и пропана в пределах согласованных объемов.Протокол пополняет список стройматериалами, бытовыми товарами, изделиями из черных металлов, рыбой, овощами и фруктами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241109/protokol-k-soglasheniyu-mezhdu-rf-i-abkhaziey-o-rezhime-torgovli-tovarami-napravlen-v-gosdumu-1052812621.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, госдума рф, россия, новости