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Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 апреля
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием циклона с юго-запада. 01.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-01T19:39+0300
2025-04-01T19:39+0300
2025-04-01T19:39+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. В среду, 2 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами со второй половины дня временами будет идти дождь разной интенсивности, ожидаются гроза, туман.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до 13°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 апреля
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием циклона с юго-запада.
СУХУМ, 1 апр - Sputnik. В среду, 2 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами со второй половины дня временами будет идти дождь разной интенсивности, ожидаются гроза, туман.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до 13°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.