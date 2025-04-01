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https://sputnik-abkhazia.ru/20250401/putin-podpisal-ukaz-ob-uproschennom-poryadke-vydachi-voditelskikh-prav-grazhdanam-abkhazii-1054309089.html
Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи водительских прав гражданам Абхазии
Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи водительских прав гражданам Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи водительских прав гражданам Абхазии, имеющим паспорт РФ или вид на... 01.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи водительских прав гражданам Абхазии, имеющим паспорт РФ или вид на жительство. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. Главное:
https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/vladimir-putin-vstretilsya-s-badroy-gunba-1054038328.html
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абхазия, владимир путин, новости
абхазия, владимир путин, новости

Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи водительских прав гражданам Абхазии

21:44 01.04.2025
© Sputnik / Михаил Метцель/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
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© Sputnik / Михаил Метцель/POOL
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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи водительских прав гражданам Абхазии, имеющим паспорт РФ или вид на жительство. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Главное:
Для получения российских прав нужны: заявление, паспорта РФ и Абхазии или другие документы, удостоверяющие личность, абхазские водительские права.
Выдача прав может осуществляться и на территории Абхазии уполномоченными должностными лицами, определяемыми МВД России.
Абхазские водительские права, срок которых не истек, будут признаны действительными в России до внесения изменений в законодательство.
Абхазские водители освобождены от уплаты пошлины и прохождения медосвидетельствования.
Указ вступает в силу сегодня и действует до 1 апреля 2026 года.
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