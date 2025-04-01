Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи водительских прав гражданам Абхазии

Для получения российских прав нужны: заявление, паспорта РФ и Абхазии или другие документы, удостоверяющие личность, абхазские водительские права. Для получения российских прав нужны: заявление, паспорта РФ и Абхазии или другие документы, удостоверяющие личность, абхазские водительские права.

Выдача прав может осуществляться и на территории Абхазии уполномоченными должностными лицами, определяемыми МВД России. Выдача прав может осуществляться и на территории Абхазии уполномоченными должностными лицами, определяемыми МВД России.

Абхазские водительские права, срок которых не истек, будут признаны действительными в России до внесения изменений в законодательство. Абхазские водительские права, срок которых не истек, будут признаны действительными в России до внесения изменений в законодательство.

Абхазские водители освобождены от уплаты пошлины и прохождения медосвидетельствования. Абхазские водители освобождены от уплаты пошлины и прохождения медосвидетельствования.