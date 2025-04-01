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Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи водительских прав гражданам Абхазии
Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи водительских прав гражданам Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи водительских прав гражданам Абхазии, имеющим паспорт РФ или вид на... 01.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-01T21:44+0300
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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи водительских прав гражданам Абхазии, имеющим паспорт РФ или вид на жительство. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. Главное:
https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/vladimir-putin-vstretilsya-s-badroy-gunba-1054038328.html
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Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи водительских прав гражданам Абхазии
СУХУМ, 1 апр - Sputnik.
Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи водительских прав гражданам Абхазии, имеющим паспорт РФ или вид на жительство. Документ опубликован
на портале официального опубликования правовых актов.
Для получения российских прав нужны: заявление, паспорта РФ и Абхазии или другие документы, удостоверяющие личность, абхазские водительские права.
Выдача прав может осуществляться и на территории Абхазии уполномоченными должностными лицами, определяемыми МВД России.
Абхазские водительские права, срок которых не истек, будут признаны действительными в России до внесения изменений в законодательство.
Абхазские водители освобождены от уплаты пошлины и прохождения медосвидетельствования.
Указ вступает в силу сегодня и действует до 1 апреля 2026 года.