https://sputnik-abkhazia.ru/20250401/urozhentsa-abkhazii-feliksa-gvazava-posmertno-nagradili-ordenom-muzhestva-1054309415.html

Уроженца Абхазии Феликса Гвазава посмертно наградили орденом Мужества

Уроженца Абхазии Феликса Гвазава посмертно наградили орденом Мужества

Sputnik Абхазия

Феликс Гвазава погиб при выполнении боевого задания в ДНР в феврале этого года. 01.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-01T21:47+0300

2025-04-01T21:47+0300

2025-04-01T21:47+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

новости

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/01/1054309243_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b724b5fb98a0eefc8e3c1952e10478f1.jpg

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Погибший на СВО боец из Абхазии Феликс Гвазава посмертно награжден орденом Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики. Указ подписал Владимир Путин. Награду брату погибшего Гиви вручил Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Вместе с и.о. президента Абхазии Бадрой Гунба Кириенко посетил село Джирхуа и возложил цветы к могиле Феликса Гвазава. Сергей Кириенко подчеркнул, что россияне ценят то, что уроженцы Абхазии встали с ними плечом к плечу в непростое время, когда решается вопрос о суверенитете России и ее месте России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250221/dobrovolets-iz-abkhazii-pogib-v-zone-svo-1053859464.html

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, новости, абхазия