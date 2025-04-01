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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250401/urozhentsa-abkhazii-feliksa-gvazava-posmertno-nagradili-ordenom-muzhestva-1054309415.html
Уроженца Абхазии Феликса Гвазава посмертно наградили орденом Мужества
Уроженца Абхазии Феликса Гвазава посмертно наградили орденом Мужества
Sputnik Абхазия
Феликс Гвазава погиб при выполнении боевого задания в ДНР в феврале этого года. 01.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-01T21:47+0300
2025-04-01T21:47+0300
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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Погибший на СВО боец из Абхазии Феликс Гвазава посмертно награжден орденом Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики. Указ подписал Владимир Путин. Награду брату погибшего Гиви вручил Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Вместе с и.о. президента Абхазии Бадрой Гунба Кириенко посетил село Джирхуа и возложил цветы к могиле Феликса Гвазава. Сергей Кириенко подчеркнул, что россияне ценят то, что уроженцы Абхазии встали с ними плечом к плечу в непростое время, когда решается вопрос о суверенитете России и ее месте России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250221/dobrovolets-iz-abkhazii-pogib-v-zone-svo-1053859464.html
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Уроженца Абхазии Феликса Гвазава посмертно наградили орденом Мужества

21:47 01.04.2025
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииУроженца Абхазии Феликса Гвазава посмертно наградили орденом Мужества
Уроженца Абхазии Феликса Гвазава посмертно наградили орденом Мужества - Sputnik Абхазия, 1920, 01.04.2025
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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Феликс Гвазава погиб при выполнении боевого задания в ДНР в феврале этого года.
СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Погибший на СВО боец из Абхазии Феликс Гвазава посмертно награжден орденом Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.
Указ подписал Владимир Путин. Награду брату погибшего Гиви вручил Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
Вместе с и.о. президента Абхазии Бадрой Гунба Кириенко посетил село Джирхуа и возложил цветы к могиле Феликса Гвазава.
Сергей Кириенко подчеркнул, что россияне ценят то, что уроженцы Абхазии встали с ними плечом к плечу в непростое время, когда решается вопрос о суверенитете России и ее месте России.
Доброволец из Абхазии Феликс Гвазава - Sputnik Абхазия, 1920, 21.02.2025
В Абхазии
Доброволец из Абхазии погиб в зоне СВО
21 февраля, 11:57
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