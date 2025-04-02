https://sputnik-abkhazia.ru/20250402/inauguratsiya-prezidenta-abkhazii-badra-gunba-vstupil-v-dolzhnost-glavy-gosudarstva-1054315797.html

Инаугурация президента Абхазии: Бадра Гунба вступил в должность главы государства

Инаугурация президента Абхазии: Бадра Гунба вступил в должность главы государства

Sputnik Абхазия

Инаугурация Бадры Гунба состоялась в Большом зале комплекса правительственных зданий. О том, как проходила торжественная церемония - в материале Sputnik. 02.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-02T14:20+0300

2025-04-02T14:20+0300

2025-04-02T15:30+0300

в абхазии

абхазия

инаугурация бадры гунба

бадра гунба

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Церемония вступления в должность избранного президента Абхазии началась в 12:00, на ней присутствовали многочисленные гости, среди которых – Первый заместитель Администрации Президента России Сергей Кириенко, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, депутаты Госдумы России.SputnikВступление в должностьТрадиционно инаугурация президента Абхазии проходит в присутствии депутатов Парламента республики, судей Конституционного суда и членов Центральной избирательной комиссии – по протоколу они располагаются в президиуме, за спиной выступающих с трибуны.После того как почетный караул внес в зал главный государственный символ – национальный флаг Абхазии, торжественную церемонию открыл спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба. Он подчеркнул, что выборы в стране прошли в строгом соответствии с законами и Конституцией Абхазии в условиях политической конкуренции.По его словам, значимость и легитимность выборов подтверждает то обстоятельство, что на инаугурации присутствует много гостей из-за пределов страны. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба принес присягу на верность народу на абхазском языке, положив руку на Конституцию республики.Он поклялся приложить все свои знания и силы во имя благополучия народа, обеспечения мира и спокойствия в Абхазии. Бадра Гунба подчеркнул, что в своей деятельности будет неукоснительно следовать требованиям Конституции.Далее спикер Парламента Лаша Ашуба вручил Бадре Гунба атрибуты президентской власти – печать с изображением государственного герба и надписью "Президент Республики Абхазия", штандарт, шашку, символизирующую роль президента как Главнокомандующего Вооруженными силами, и абхазский посох – алабаща.Программная речь президентаПосле торжественной клятвы Бадра Гунба зачитал короткую программную речь. В ней он в частности отметил, что в ходе предвыборной кампании, несмотря на разногласия, которые периодически перерастали в острые политические конфликты, удалось сохранить стабильность в стране, удержать ситуацию в правовом поле, обеспечить гражданам реализацию их конституционных прав.Президент страны также подчеркнул, что 32 года назад под руководством Владислава Григорьевича Ардзинба народ Абхазии одержал Победу в Отечественной войне."В честь 80-летия великого лидера 2025 год объявлен мною годом Владислава Ардзинба. И нынешнее, и грядущие поколения будут свято чтить память об основателе современного абхазского государства и следовать идеям, которым он посвятил свою жизнь. Самым значимым событием в современной истории Абхазии после Победы в Отечественной войне стало признание независимости нашей страны Российской Федерацией, а при ее содействии - и рядом других стран", - сказал Гунба.В продолжение он заметил, что это эпохальное событие неразрывно связано с именем второго президента Абхазии Сергея Васильевича Багапша."Новейшая история Абхазии доказала, что, будучи единым, наш народ способен на достижение самых высоких результатов. Отечественная война 1992-1993 годов бросила вызов самому существованию нашего этноса", - заявил Гунба.Благодаря героизму наших воинов и мудрости лидеров национально-освободительного движения, Абхазия обрела независимость и получила исторический шанс на развитие своей государственности, добавил он.Кроме того, Бадра Гунба сказал, что политическая конкуренция - неотъемлемый элемент любого демократического общества. Абхазская культура всегда подразумевала свободу слова, самовыражения и диалог на равных между представителями самых разных социальных групп. Однако существует разница между конкуренцией идей и популизмом.Президент отметил, что в условиях поляризации абхазского общества конкурсный отбор людей на госслужбу - еще одна возможность к преодолению раскола."Сегодня страна живет и развивается в новых реалиях. Всем очевидно, что назрела необходимость реформы органов государственной власти и управления.В Народном Собрании - Парламенте Республики Абхазия создана комиссия по выработке предложений о поправках к Конституции. Я намерен активно взаимодействовать с законодательной и судебной ветвями власти", - отметил он.Гунба выразил уверенность в том, что при конструктивном настрое Абхазия придет к результату, отвечающему современному этапу развития государства."Мы продолжим работу по развитию социально-ориентированного государства, в котором будут созданы условия для достойной жизни граждан нашей страны. Будем стремиться к повышению благосостояния наших учителей, медицинских работников, деятелей культуры и спорта, качественному улучшению материального-технического обеспечения базовых отраслей", - сказал он.После принятия присяги прозвучал Государственный Гимн Республики Абхазия. Затем спикер Парламента Лаша Ашуба вручил Бадре Гунба атрибуты президентской власти - печать с изображением Государственного Герба и надписью "Президент Республики Абхазия", а также штандарт, печать, шашку и абхазский посох - алабаща (символ государственной мудрости).Поздравления президентуПосле состоялись выступления гостей торжественной церемонии инаугурации президента Абхазии. Первым к трибуне вышел Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Он зачитал поздравительный адрес от Президента России Владимира Путина.Отмечая важнейшую дату, россияне и абхазы воздают дань уважения героическому поколению победителей, отметил Президент России и пригласил Гунба на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву.Сергей Кириенко зачитал письмо Владимира Путина и обратился к собравшимся уже от своего имени. Кириенко напомнил, что Абхазию и Россию объединяют добровольцы, которые защищали республику во время Отечественной войны народа Абхазии. После войны миротворческие силы также защищали Абхазию от начала новой войны."Также 53 героя многонационального абхазского народа отдали жизнь в ходе Специальной военной операции. Мы понимаем, что 53 жизни своих сыновей, своих героев - это очень большая утрата", – подчеркнул он.Первый замруководителя Администрации Президента пожелал успехов Бадре Гунба на посту главы государства и отметил, что отношения между странами будут укрепляться.Президент Южной Осетии Алан Гаглоев также поздравил народ Абхазии и Бадру Гунба с вступлением в должность президента. Он выразил уверенность, что опыт, подход и видение Гунба позволят вести народ Абхазии по пути развития.По словам Гаглоева, признание независимости республик Россией в 2008 году - это акт справедливости. Сегодня важно развивать сотрудничество в безопасности, экономике, туризме, внешней политике, работать над расширением международного признания.С вступлением в должность Бадру Гунба также поздравили представители Никарагуа, Приднестровской Молдавской Республики и Венесуэлы.Посол Никарагуа в Абхазии Альба Асусена Торрес Мехия поздравила Бадру Гунба с вступлением в должность президента, зачитав стихотворение Дмитрия Гулиа на русском языке. Она выразила уважение мужеству абхазского народа, который борется за сохранение и признание своего суверенитета. Советник президента ПМР Павел Прокудин зачитал поздравительный адрес от президента Вадима Красносельского. Абхазия, по его словам, страна с великой историей, в которой проживает народ с несгибаемой волей. Глава ПМР выразил уверенность в том, что под руководством Бадры Гунба республика будет развиваться и укреплять свою государственность.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250402/badra-gunba-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta-abkhazii-1054314169.html

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абхазия, инаугурация бадры гунба, бадра гунба