Инаугурация президента Абхазии: Бадра Гунба вступил в должность главы государства
14:20 02.04.2025 (обновлено: 15:30 02.04.2025)
© SputnikИнаугурация президента Абхазии
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Инаугурация Бадры Гунба состоялась в Большом зале комплекса правительственных зданий. О том, как проходила торжественная церемония - в материале Sputnik.
Церемония вступления в должность избранного президента Абхазии началась в 12:00, на ней присутствовали многочисленные гости, среди которых – Первый заместитель Администрации Президента России Сергей Кириенко, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, депутаты Госдумы России.
Sputnik
Вступление в должность
Традиционно инаугурация президента Абхазии проходит в присутствии депутатов Парламента республики, судей Конституционного суда и членов Центральной избирательной комиссии – по протоколу они располагаются в президиуме, за спиной выступающих с трибуны.
После того как почетный караул внес в зал главный государственный символ – национальный флаг Абхазии, торжественную церемонию открыл спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба. Он подчеркнул, что выборы в стране прошли в строгом соответствии с законами и Конституцией Абхазии в условиях политической конкуренции.
По его словам, значимость и легитимность выборов подтверждает то обстоятельство, что на инаугурации присутствует много гостей из-за пределов страны.
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба принес присягу на верность народу на абхазском языке, положив руку на Конституцию республики.
Он поклялся приложить все свои знания и силы во имя благополучия народа, обеспечения мира и спокойствия в Абхазии. Бадра Гунба подчеркнул, что в своей деятельности будет неукоснительно следовать требованиям Конституции.
Далее спикер Парламента Лаша Ашуба вручил Бадре Гунба атрибуты президентской власти – печать с изображением государственного герба и надписью "Президент Республики Абхазия", штандарт, шашку, символизирующую роль президента как Главнокомандующего Вооруженными силами, и абхазский посох – алабаща.
Программная речь президента
После торжественной клятвы Бадра Гунба зачитал короткую программную речь. В ней он в частности отметил, что в ходе предвыборной кампании, несмотря на разногласия, которые периодически перерастали в острые политические конфликты, удалось сохранить стабильность в стране, удержать ситуацию в правовом поле, обеспечить гражданам реализацию их конституционных прав.
"Убежден в том, что какие бы политические предпочтения ни имели наши граждане, нас всех беспокоит и объединяет одно – будущее независимого абхазского государства. В этот торжественный день я благодарю членов Центральной, а также окружных и участковых избирательных комиссий за их труд и высокий профессионализм. Не могу не выразить искреннюю признательность нашей большой команде – работникам избирательных штабов, агитаторам, активистам, наблюдателям, которые честно выполняли свой гражданский долг", - отметил он.
Президент страны также подчеркнул, что 32 года назад под руководством Владислава Григорьевича Ардзинба народ Абхазии одержал Победу в Отечественной войне.
"В честь 80-летия великого лидера 2025 год объявлен мною годом Владислава Ардзинба. И нынешнее, и грядущие поколения будут свято чтить память об основателе современного абхазского государства и следовать идеям, которым он посвятил свою жизнь. Самым значимым событием в современной истории Абхазии после Победы в Отечественной войне стало признание независимости нашей страны Российской Федерацией, а при ее содействии - и рядом других стран", - сказал Гунба.
В продолжение он заметил, что это эпохальное событие неразрывно связано с именем второго президента Абхазии Сергея Васильевича Багапша.
"Новейшая история Абхазии доказала, что, будучи единым, наш народ способен на достижение самых высоких результатов. Отечественная война 1992-1993 годов бросила вызов самому существованию нашего этноса", - заявил Гунба.
Благодаря героизму наших воинов и мудрости лидеров национально-освободительного движения, Абхазия обрела независимость и получила исторический шанс на развитие своей государственности, добавил он.
Кроме того, Бадра Гунба сказал, что политическая конкуренция - неотъемлемый элемент любого демократического общества. Абхазская культура всегда подразумевала свободу слова, самовыражения и диалог на равных между представителями самых разных социальных групп. Однако существует разница между конкуренцией идей и популизмом.
Президент отметил, что в условиях поляризации абхазского общества конкурсный отбор людей на госслужбу - еще одна возможность к преодолению раскола.
"Сегодня страна живет и развивается в новых реалиях. Всем очевидно, что назрела необходимость реформы органов государственной власти и управления.
В Народном Собрании - Парламенте Республики Абхазия создана комиссия по выработке предложений о поправках к Конституции. Я намерен активно взаимодействовать с законодательной и судебной ветвями власти", - отметил он.
Гунба выразил уверенность в том, что при конструктивном настрое Абхазия придет к результату, отвечающему современному этапу развития государства.
"Мы продолжим работу по развитию социально-ориентированного государства, в котором будут созданы условия для достойной жизни граждан нашей страны. Будем стремиться к повышению благосостояния наших учителей, медицинских работников, деятелей культуры и спорта, качественному улучшению материального-технического обеспечения базовых отраслей", - сказал он.
После принятия присяги прозвучал Государственный Гимн Республики Абхазия. Затем спикер Парламента Лаша Ашуба вручил Бадре Гунба атрибуты президентской власти - печать с изображением Государственного Герба и надписью "Президент Республики Абхазия", а также штандарт, печать, шашку и абхазский посох - алабаща (символ государственной мудрости).
Поздравления президенту
После состоялись выступления гостей торжественной церемонии инаугурации президента Абхазии. Первым к трибуне вышел Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Он зачитал поздравительный адрес от Президента России Владимира Путина.
"Братские народы России и Абхазии связаны общей историей. В Великой Отечественной войне особое непреходящее значение для нас имеет вклад многонационального народа Абхазии в нашу общую победу", - говорится, в частности, в тексте.
Отмечая важнейшую дату, россияне и абхазы воздают дань уважения героическому поколению победителей, отметил Президент России и пригласил Гунба на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву.
Сергей Кириенко зачитал письмо Владимира Путина и обратился к собравшимся уже от своего имени. Кириенко напомнил, что Абхазию и Россию объединяют добровольцы, которые защищали республику во время Отечественной войны народа Абхазии. После войны миротворческие силы также защищали Абхазию от начала новой войны.
"Также 53 героя многонационального абхазского народа отдали жизнь в ходе Специальной военной операции. Мы понимаем, что 53 жизни своих сыновей, своих героев - это очень большая утрата", – подчеркнул он.
Первый замруководителя Администрации Президента пожелал успехов Бадре Гунба на посту главы государства и отметил, что отношения между странами будут укрепляться.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев также поздравил народ Абхазии и Бадру Гунба с вступлением в должность президента. Он выразил уверенность, что опыт, подход и видение Гунба позволят вести народ Абхазии по пути развития.
По словам Гаглоева, признание независимости республик Россией в 2008 году - это акт справедливости. Сегодня важно развивать сотрудничество в безопасности, экономике, туризме, внешней политике, работать над расширением международного признания.
С вступлением в должность Бадру Гунба также поздравили представители Никарагуа, Приднестровской Молдавской Республики и Венесуэлы.
Посол Никарагуа в Абхазии Альба Асусена Торрес Мехия поздравила Бадру Гунба с вступлением в должность президента, зачитав стихотворение Дмитрия Гулиа на русском языке.
Она выразила уважение мужеству абхазского народа, который борется за сохранение и признание своего суверенитета.
"Никарагуа является и всегда будет другом Абхазии и верным братом всех народов мира, которые борются за мир и процветание, за достоинство и суверенитет, за самоопределение, за общее благо, за право жить в мире, и вносят свой вклад в построение более справедливого и единого мира",- сказала она.
Советник президента ПМР Павел Прокудин зачитал поздравительный адрес от президента Вадима Красносельского. Абхазия, по его словам, страна с великой историей, в которой проживает народ с несгибаемой волей.
Глава ПМР выразил уверенность в том, что под руководством Бадры Гунба республика будет развиваться и укреплять свою государственность.