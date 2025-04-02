https://sputnik-abkhazia.ru/20250402/kirienko-rossiya-i-abkhaziya--nastoyaschie-strategicheskie-partnery-1054318929.html
Кириенко: Россия и Абхазия — настоящие стратегические партнеры
Кириенко: Россия и Абхазия — настоящие стратегические партнеры
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Россия и Абхазия — настоящие стратегические партнеры, отметил Сергей Кириенко. 02.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-02T15:30+0300
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в абхазии
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инаугурация бадры гунба
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СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Россия и Абхазия — настоящие стратегические партнеры, отметил Сергей Кириенко. Первый замруководителя Администрации Президента РФ провел сегодня встречи с президентом Абхазии Бадрой Гунба и представителями правительства республики. С 1 мая будет реализовано полноценное авиасообщение в аэропорт Сухума, сказал Кириенко. Он напомнил, что решение о возобновлении авиасообщения с Абхазией было принято президентом России Владимиром Путиным. С 1 мая также начнет курсировать электричка Сириус — Имеритинская долина — Сухум, что является серьезной дополнительной возможностью, добавил Кириенко.Кроме того, абхазские водители смогут в режиме одного окна обменять водительские права по упрощенной процедуре без дополнительных экзаменов и медкомиссии. Президент России Владимир Путин продлил на год возможность передвигаться по территории РФ по абхазским правам. "С утра с Бадрой Зурабовичем посмотрели место, которое выделено МВД Абхазии, чтобы не каждому водителю ехать в Краснодарский край, а прямо здесь, в здании МВД, будут работать сотрудники ГАИ Министерства внутренних дел России". Первый замруководителя Администрации Президента РФ сообщил, что граждане Абхазии, обладающие российским гражданством, смогут также получать в режиме одного окна внутренний паспорт России. Все пенсионеры, проживающие в Абхазии, получат возможность оформить банковскую карту МИР и получать пенсию через Сбербанк Абхазии, прокомментировал Сергей Кириенко. Сотрудники Промсвязьбанка будут приезжать в командировки в республику и работать с представителями Сбербанка Абхазии. Уже готово первое помещение в Сухуме.По словам Кириенко, Россия и Абхазия в 2025 году ожидают рекордное количество российских туристов в республике. На расширение пограничного перехода на госгранице Россия выделила 10 млрд рублей, отметил он. Проблемы энергетики Абхазии необходимо решать в первую очередь, отметил Сергей Кириенко. "Если сейчас не проделать огромную работу за лето и осень, зимой опять придем к тому, что либо отключение электричества, либо снова обращаться за экстренной помощью к России". Кириенко подчеркнул, что в электросетях Абхазии фиксируют большие потери, поэтому важно работать над проблемой старения инфраструктуры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250402/bespereboynye-pensionnye-vyplaty-v-abkhazii-obsudili-kirienko-i-gunba-1054313128.html
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абхазия, инаугурация бадры гунба, бадра гунба, сергей кириенко, россия
абхазия, инаугурация бадры гунба, бадра гунба, сергей кириенко, россия
СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Россия и Абхазия — настоящие стратегические партнеры, отметил Сергей Кириенко.
Первый замруководителя Администрации Президента РФ провел сегодня встречи с президентом Абхазии Бадрой Гунба и представителями правительства республики.
"Намечены приоритеты совместной деятельности. Конечно, самое главное — это выстраивание такого долгосрочного партнерства."
С 1 мая будет реализовано полноценное авиасообщение в аэропорт Сухума, сказал Кириенко.
Он напомнил, что решение о возобновлении авиасообщения с Абхазией было принято президентом России Владимиром Путиным.
С 1 мая также начнет курсировать электричка Сириус — Имеритинская долина — Сухум, что является серьезной дополнительной возможностью, добавил Кириенко.
Кроме того, абхазские водители смогут в режиме одного окна обменять водительские права по упрощенной процедуре без дополнительных экзаменов и медкомиссии.
Президент России Владимир Путин продлил на год возможность передвигаться по территории РФ по абхазским правам.
"С утра с Бадрой Зурабовичем посмотрели место, которое выделено МВД Абхазии, чтобы не каждому водителю ехать в Краснодарский край, а прямо здесь, в здании МВД, будут работать сотрудники ГАИ Министерства внутренних дел России".
Первый замруководителя Администрации Президента РФ сообщил, что граждане Абхазии, обладающие российским гражданством, смогут также получать в режиме одного окна внутренний паспорт России.
Все пенсионеры, проживающие в Абхазии, получат возможность оформить банковскую карту МИР и получать пенсию через Сбербанк Абхазии, прокомментировал Сергей Кириенко.
Сотрудники Промсвязьбанка будут приезжать в командировки в республику и работать с представителями Сбербанка Абхазии. Уже готово первое помещение в Сухуме.
По словам Кириенко, Россия и Абхазия в 2025 году ожидают рекордное количество российских туристов в республике.
На расширение пограничного перехода на госгранице Россия выделила 10 млрд рублей, отметил он.
"Бадра Зурабович принял решение в структуре МВД Абхазии выделить отдельное подразделение туристической полиции, которое будет заниматься обеспечением безопасности для прибывающих туристов".
Проблемы энергетики Абхазии необходимо решать в первую очередь, отметил Сергей Кириенко.
"Если сейчас не проделать огромную работу за лето и осень, зимой опять придем к тому, что либо отключение электричества, либо снова обращаться за экстренной помощью к России".
Кириенко подчеркнул, что в электросетях Абхазии фиксируют большие потери, поэтому важно работать над проблемой старения инфраструктуры.