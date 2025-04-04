https://sputnik-abkhazia.ru/20250404/aktsiya-estafeta-pobedy-proshla-v-sukhume-1054361271.html

Акция "Эстафета Победы" прошла в Сухуме

Акция "Эстафета Победы" прошла в Сухуме

Sputnik Абхазия

В Абхазии акция началась 2 апреля. За шесть дней символ Победы побывает во всех районах республики. 04.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-04T13:59+0300

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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Международная военно-патриотическая акция "Эстафета Победы" открылась у памятника Неизвестному солдату в Сухуме. Участники мероприятия, среди которых вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, посол России Михаил Шургалин, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику. Он подчеркнул, что акция помогает молодым людям помнить о подвиге дедов и прадедов, поблагодарил всех, кто внес вклад в ее организацию.Администрация столицы и Погрануправление ФСБ России в Абхазии организовали праздничный концерт. Также любой желающий мог угоститься солдатской кашей и напитками на полевой кухне. Старт эстафеты состоялся 2 февраля одновременно по двум маршрутам — в Бресте и Мурманске. Она пройдет в 9 странах и завершится 28 мая в Москве. В Абхазии эстафета будет проходить шесть дней. Акция призвана сохранить историческую память о подвиге героев, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра итогов борьбы с фашизмом, а также укрепить дружбу и доверительные отношения между народами, проживающими не только на территории России, но и в странах СНГ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250402/estafetu-pobedy-peredali-abkhazii-1054313446.html

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