https://sputnik-abkhazia.ru/20250404/aktsiya-estafeta-pobedy-proshla-v-sukhume-1054361271.html
Акция "Эстафета Победы" прошла в Сухуме
Акция "Эстафета Победы" прошла в Сухуме
Sputnik Абхазия
В Абхазии акция началась 2 апреля. За шесть дней символ Победы побывает во всех районах республики. 04.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-04T13:59+0300
2025-04-04T13:59+0300
2025-04-04T14:59+0300
великая победа — 80
великая отечественная война
день победы
новости
сухум
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/04/1054353465_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1f55f817107d4026bde5ad4da0f7206c.jpg
СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Международная военно-патриотическая акция "Эстафета Победы" открылась у памятника Неизвестному солдату в Сухуме. Участники мероприятия, среди которых вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, посол России Михаил Шургалин, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику. Он подчеркнул, что акция помогает молодым людям помнить о подвиге дедов и прадедов, поблагодарил всех, кто внес вклад в ее организацию.Администрация столицы и Погрануправление ФСБ России в Абхазии организовали праздничный концерт. Также любой желающий мог угоститься солдатской кашей и напитками на полевой кухне. Старт эстафеты состоялся 2 февраля одновременно по двум маршрутам — в Бресте и Мурманске. Она пройдет в 9 странах и завершится 28 мая в Москве. В Абхазии эстафета будет проходить шесть дней. Акция призвана сохранить историческую память о подвиге героев, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра итогов борьбы с фашизмом, а также укрепить дружбу и доверительные отношения между народами, проживающими не только на территории России, но и в странах СНГ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250402/estafetu-pobedy-peredali-abkhazii-1054313446.html
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/04/1054353465_60:0:1020:720_1920x0_80_0_0_666d79aa8ed746a60c6628504fb365f1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
великая отечественная война, день победы, новости, сухум
великая отечественная война, день победы, новости, сухум
Акция "Эстафета Победы" прошла в Сухуме
13:59 04.04.2025 (обновлено: 14:59 04.04.2025)
В Абхазии акция началась 2 апреля. За шесть дней символ Победы побывает во всех районах республики.
СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Международная военно-патриотическая акция "Эстафета Победы" открылась у памятника Неизвестному солдату в Сухуме.
Участники мероприятия, среди которых вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, посол России Михаил Шургалин, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.
"Эстафета Победы" — это символ памяти, мужества и стойкости наших народов, народов Советского Союза", — заявил вице-президент Абхазии Беслан Бигвава.
Он подчеркнул, что акция помогает молодым людям помнить о подвиге дедов и прадедов, поблагодарил всех, кто внес вклад в ее организацию.
Администрация столицы и Погрануправление ФСБ России в Абхазии организовали праздничный концерт. Также любой желающий мог угоститься солдатской кашей и напитками на полевой кухне.
Старт эстафеты состоялся 2 февраля одновременно по двум маршрутам — в Бресте и Мурманске. Она пройдет в 9 странах и завершится 28 мая в Москве. В Абхазии эстафета будет проходить шесть дней.
Акция призвана сохранить историческую память о подвиге героев, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра итогов борьбы с фашизмом, а также укрепить дружбу и доверительные отношения между народами, проживающими не только на территории России, но и в странах СНГ.