https://sputnik-abkhazia.ru/20250404/bolee-sta-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-territoriey-rossii-za-noch-1054352973.html

Более ста украинских дронов сбили над территорией России за ночь

Более ста украинских дронов сбили над территорией России за ночь

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 04.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-04T09:30+0300

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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 107 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.В небе над Курской областью сбили 34 дрона, над Орловской – 30, над Липецкой – 18.Семь БпЛА уничтожили над Калужской областью, по четыре – над Ростовской областью и Азовским морем, по три – над Тамбовской областью и Московским регионом.Еще два беспилотника поразили над Брянской областью, по одному – над Воронежской и Тульской областями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250403/vs-rossii-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-dnr-i-zaporozhskoy-oblasti-1054341070.html

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