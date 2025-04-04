https://sputnik-abkhazia.ru/20250404/bolee-sta-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-territoriey-rossii-za-noch-1054352973.html
Более ста украинских дронов сбили над территорией России за ночь
Более ста украинских дронов сбили над территорией России за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 04.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-04T09:30+0300
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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 107 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.В небе над Курской областью сбили 34 дрона, над Орловской – 30, над Липецкой – 18.Семь БпЛА уничтожили над Калужской областью, по четыре – над Ростовской областью и Азовским морем, по три – над Тамбовской областью и Московским регионом.Еще два беспилотника поразили над Брянской областью, по одному – над Воронежской и Тульской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250403/vs-rossii-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-dnr-i-zaporozhskoy-oblasti-1054341070.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Более ста украинских дронов сбили над территорией России за ночь
09:30 04.04.2025 (обновлено: 10:32 04.04.2025)
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 107 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.
В небе над Курской областью сбили 34 дрона, над Орловской – 30, над Липецкой – 18.
Семь БпЛА уничтожили над Калужской областью, по четыре – над Ростовской областью и Азовским морем, по три – над Тамбовской областью и Московским регионом.
Еще два беспилотника поразили над Брянской областью, по одному – над Воронежской и Тульской областями.