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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250404/bolee-sta-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-territoriey-rossii-za-noch-1054352973.html
Более ста украинских дронов сбили над территорией России за ночь
Более ста украинских дронов сбили над территорией России за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 04.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 107 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.В небе над Курской областью сбили 34 дрона, над Орловской – 30, над Липецкой – 18.Семь БпЛА уничтожили над Калужской областью, по четыре – над Ростовской областью и Азовским морем, по три – над Тамбовской областью и Московским регионом.Еще два беспилотника поразили над Брянской областью, по одному – над Воронежской и Тульской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250403/vs-rossii-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-dnr-i-zaporozhskoy-oblasti-1054341070.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Более ста украинских дронов сбили над территорией России за ночь

09:30 04.04.2025 (обновлено: 10:32 04.04.2025)
© Sputnik / Станислав КрасильниковБоевое слаживание штурмовых подразделений и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевое слаживание штурмовых подразделений и расчетов БПЛА группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 04.04.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 107 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.
В небе над Курской областью сбили 34 дрона, над Орловской – 30, над Липецкой – 18.
Семь БпЛА уничтожили над Калужской областью, по четыре – над Ростовской областью и Азовским морем, по три – над Тамбовской областью и Московским регионом.
Еще два беспилотника поразили над Брянской областью, по одному – над Воронежской и Тульской областями.
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