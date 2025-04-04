https://sputnik-abkhazia.ru/20250404/mishustin-pozdravil-delba-s-naznacheniem-na-post-premer-ministra-1054362733.html

Мишустин поздравил Делба с назначением на пост премьер-министра

Мишустин поздравил Делба с назначением на пост премьер-министра

Sputnik Абхазия

Владимир Делба был назначен на пост главы Кабмина 3 апреля указом президента Бадры Гунба. 04.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-04T16:47+0300

2025-04-04T16:47+0300

2025-04-04T16:47+0300

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СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Михаил Мишустин поздравил Владимира Делба с назначением на пост премьер-министра Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.Он отметил важность дальнейшего укрепления российско-абхазских отношений, основанных на принципах дружбы и союзничества. Мишустин пожелал Делба доброго здоровья, благополучия и успехов на ответственном посту.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250403/naznachen-premer-ministr-abkhazii--1054349670.html

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