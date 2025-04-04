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Мишустин поздравил Делба с назначением на пост премьер-министра
Мишустин поздравил Делба с назначением на пост премьер-министра
Sputnik Абхазия
Владимир Делба был назначен на пост главы Кабмина 3 апреля указом президента Бадры Гунба. 04.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-04T16:47+0300
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СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Михаил Мишустин поздравил Владимира Делба с назначением на пост премьер-министра Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.Он отметил важность дальнейшего укрепления российско-абхазских отношений, основанных на принципах дружбы и союзничества. Мишустин пожелал Делба доброго здоровья, благополучия и успехов на ответственном посту.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250403/naznachen-premer-ministr-abkhazii--1054349670.html
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абхазия, новости, владимир делба, михаил мишустин
Мишустин поздравил Делба с назначением на пост премьер-министра
Владимир Делба был назначен на пост главы Кабмина 3 апреля указом президента Бадры Гунба.
СУХУМ, 4 апр - Sputnik
. Михаил Мишустин поздравил Владимира Делба с назначением на пост премьер-министра Абхазии. Об этом сообщает
пресс-служба российского правительства.
Он отметил важность дальнейшего укрепления российско-абхазских отношений, основанных на принципах дружбы и союзничества.
"Расширение торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, реализация крупных совместных проектов в различных областях в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Республики Абхазия", — говорится в тексте.
Мишустин пожелал Делба доброго здоровья, благополучия и успехов на ответственном посту.