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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250404/mishustin-pozdravil-delba-s-naznacheniem-na-post-premer-ministra-1054362733.html
Мишустин поздравил Делба с назначением на пост премьер-министра
Мишустин поздравил Делба с назначением на пост премьер-министра
Sputnik Абхазия
Владимир Делба был назначен на пост главы Кабмина 3 апреля указом президента Бадры Гунба. 04.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Михаил Мишустин поздравил Владимира Делба с назначением на пост премьер-министра Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.Он отметил важность дальнейшего укрепления российско-абхазских отношений, основанных на принципах дружбы и союзничества. Мишустин пожелал Делба доброго здоровья, благополучия и успехов на ответственном посту.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250403/naznachen-premer-ministr-abkhazii--1054349670.html
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абхазия, новости, владимир делба, михаил мишустин
абхазия, новости, владимир делба, михаил мишустин

Мишустин поздравил Делба с назначением на пост премьер-министра

16:47 04.04.2025
© Sputnik / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин встретился с представителями фракции КПРФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин встретился с представителями фракции КПРФ - Sputnik Абхазия, 1920, 04.04.2025
© Sputnik / Александр Астафьев
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Владимир Делба был назначен на пост главы Кабмина 3 апреля указом президента Бадры Гунба.
СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Михаил Мишустин поздравил Владимира Делба с назначением на пост премьер-министра Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.
Он отметил важность дальнейшего укрепления российско-абхазских отношений, основанных на принципах дружбы и союзничества.

"Расширение торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, реализация крупных совместных проектов в различных областях в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Республики Абхазия", — говорится в тексте.

Мишустин пожелал Делба доброго здоровья, благополучия и успехов на ответственном посту.
Владимир Делба - Sputnik Абхазия, 1920, 03.04.2025
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Назначен премьер-министр Абхазии
Вчера, 17:41
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