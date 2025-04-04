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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 апреля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 04.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-04T16:05+0300
2025-04-04T16:05+0300
2025-04-04T16:25+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. В выходные дни, 5 и 6 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами ожидается дождь разной интенсивности, туман.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду с порывами до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 апреля
16:05 04.04.2025 (обновлено: 16:25 04.04.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 4 апр – Sputnik. В выходные дни, 5 и 6 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами ожидается дождь разной интенсивности, туман.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду с порывами до 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.