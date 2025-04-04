https://sputnik-abkhazia.ru/20250404/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-5-i-6-aprelya-1054362324.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 апреля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 04.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-04T16:05+0300

2025-04-04T16:05+0300

2025-04-04T16:25+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/1f/1051215427_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0bf19480ed32a7eedcd82e9237f3cdd3.jpg

СУХУМ, 4 апр – Sputnik. В выходные дни, 5 и 6 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами ожидается дождь разной интенсивности, туман.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду с порывами до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии