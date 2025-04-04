https://sputnik-abkhazia.ru/20250404/v-muzhskoy-kompanii-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-mart-1054352430.html

В мужской компании: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за март

В мужской компании: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за март

Sputnik Абхазия

Согласно официальным данным МВД, сотрудники ГАИ выписали 6348 штрафов за различные виды нарушения ПДД в марте. 04.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-04T09:03+0300

2025-04-04T09:03+0300

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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Инспекторы ГАИ Абхазии составили 164 штрафа за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в марте, что на 64 случая больше, чем в феврале.По официальной статистике МВД республики, в минувшем месяце по количеству выписанных штрафов на первом месте снова оказался Сухум, но уже не с 45 "письмами счастья", а с 68.Западные районы Абхазии вновь шли ноздря в ноздрю, но в последние дни марта Гудауте все же удалось обойти Гагру на один протокол. Итог – 32 против 31. В феврале разрыв между ними в пользу Гагры был почти в два раза.Из общего количества выявленных случаев управления транспортом в состоянии опьянения, пятеро нарушителей были гостями страны.Прекрасных дам в марте и вовсе не штрафовали. Несовершеннолетние автолюбители подшофе также в марте не попадались на радары блюстителей правопорядка на дорогах Абхазии. Впрочем, как и в последние минимум полгода.Самому молодому "лихачу" было 20 лет – он из Гагры. А двум самым старшим нарушителям "навеселе" – 61 год. Они из Пицунды и Сухума, а также младше своего февральского предшественника на восемь лет.В возрастной категории в марте произошли некоторые изменения. "Золото" на этот раз взяли нетрезвые автомобилисты в возрасте от 30 до 35 лет. "Серебро" в этот раз досталось тем, кому от 35 до 40 лет. "Бронза" ушла их нетрезвым "собутыльникам" в возрасте от 40 до 45 лет.Меньше всего протоколов в прошлом месяце было выписано 1 и 7 марта. Вернее, в эти дни ни одного протокола за аналогичное нарушение составлено не было. Больше всего "писем счастья" на руки получили водители подшофе 25 марта – девять человек.В Международный женский день были оштрафованы за управление транспортом в нетрезвом состоянии семь человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/likhaya-sotnya-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-fevral-1054038824.html

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