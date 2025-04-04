https://sputnik-abkhazia.ru/20250404/zaschitnik-rubezhey-rodiny-istoriya-tylovika-alberta-saryana-1054300990.html

Защитник рубежей Родины: история тыловика Альберта Сарьяна

Защитник рубежей Родины: история тыловика Альберта Сарьяна

Sputnik Абхазия

Когда началась Великая Отечественная война, Альберт Сарьян был еще школьником. 04.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-04T18:28+0300

2025-04-04T18:28+0300

2025-04-04T18:28+0300

великая победа — 80

абхазия

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война

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SputnikНа фронт он не попал, но в тылу сделал многое для укрепления Кавказского рубежа и недопущения фашистов в Абхазию.После окончания школы, в конце 1944 года, Альберт Сарьян был призван в армию и проходил службу в Ленинакане (Гюмри) в Армении.В тяжелых условиях, впроголодь солдаты рыли противотанковые рвы, чтобы задержать наступление противника."Я шесть лет постели не видел, мы спали на соломе. Утром паек нам давали, и пока не выполним план, больше не кормили нас. Всегда были голодными, но надо было работать, что делать, солдат есть солдат", – вспоминает Сарьян.За сохранение и укрепление Кавказского рубежа после окончания войны Сарьян получил медаль участника Великой Отечественной войны с надписью "Наше дело правое, мы победим".Ветеран ушел из жизни в 2022 году.На фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, воевало более 55 тысяч жителей Абхазии, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250403/isporchennoe-detstvo-velikaya-otechestvennaya-voyna-v-zhizni-grigoriya-sharova-1054301120.html

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абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война