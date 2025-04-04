https://sputnik-abkhazia.ru/20250404/zaschitnik-rubezhey-rodiny-istoriya-tylovika-alberta-saryana-1054300990.html
Защитник рубежей Родины: история тыловика Альберта Сарьяна
Защитник рубежей Родины: история тыловика Альберта Сарьяна
Sputnik Абхазия
Когда началась Великая Отечественная война, Альберт Сарьян был еще школьником. 04.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-04T18:28+0300
2025-04-04T18:28+0300
2025-04-04T18:28+0300
великая победа — 80
абхазия
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101456/05/1014560568_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_9a31e8bd55feec374fb25b209e5adc28.jpg
SputnikНа фронт он не попал, но в тылу сделал многое для укрепления Кавказского рубежа и недопущения фашистов в Абхазию.После окончания школы, в конце 1944 года, Альберт Сарьян был призван в армию и проходил службу в Ленинакане (Гюмри) в Армении.В тяжелых условиях, впроголодь солдаты рыли противотанковые рвы, чтобы задержать наступление противника."Я шесть лет постели не видел, мы спали на соломе. Утром паек нам давали, и пока не выполним план, больше не кормили нас. Всегда были голодными, но надо было работать, что делать, солдат есть солдат", – вспоминает Сарьян.За сохранение и укрепление Кавказского рубежа после окончания войны Сарьян получил медаль участника Великой Отечественной войны с надписью "Наше дело правое, мы победим".Ветеран ушел из жизни в 2022 году.На фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, воевало более 55 тысяч жителей Абхазии, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250403/isporchennoe-detstvo-velikaya-otechestvennaya-voyna-v-zhizni-grigoriya-sharova-1054301120.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101456/05/1014560568_57:0:969:684_1920x0_80_0_0_3783db99a69a8b25106ec8364968b14a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война
абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война
Защитник рубежей Родины: история тыловика Альберта Сарьяна
Когда началась Великая Отечественная война, Альберт Сарьян был еще школьником.
На фронт он не попал, но в тылу сделал многое для укрепления Кавказского рубежа и недопущения фашистов в Абхазию.
"Когда нам сказали, что немецкие войска прорываются на Кавказ, я и многие мои соседи изъявили желание пойти на фронт. Но так как нам не было на тот момент 18 лет, нам было поручено по возможности помогать солдатам", – говорил ветеран.
После окончания школы, в конце 1944 года, Альберт Сарьян был призван в армию и проходил службу в Ленинакане (Гюмри) в Армении.
В тяжелых условиях, впроголодь солдаты рыли противотанковые рвы, чтобы задержать наступление противника.
"Я шесть лет постели не видел, мы спали на соломе. Утром паек нам давали, и пока не выполним план, больше не кормили нас. Всегда были голодными, но надо было работать, что делать, солдат есть солдат", – вспоминает Сарьян.
За сохранение и укрепление Кавказского рубежа после окончания войны Сарьян получил медаль участника Великой Отечественной войны с надписью "Наше дело правое, мы победим".
Ветеран ушел из жизни в 2022 году.
На фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, воевало более 55 тысяч жителей Абхазии, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.