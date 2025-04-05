https://sputnik-abkhazia.ru/20250405/na-front-dobrovoltsem-cherez-kakie-ispytaniya-proshel-aleksey-shoniya-1054301260.html

На фронт добровольцем: через какие испытания прошел Алексей Шония

На фронт добровольцем: через какие испытания прошел Алексей Шония

Sputnik Абхазия

С началом Великой Отечественной войны Алексей Шония добровольно ушел на фронт. Он попал в Краснодарское пулеметно-минометное военное училище. 05.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-05T20:02+0300

2025-04-05T20:02+0300

2025-04-05T20:02+0300

великая победа — 80

абхазия

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война

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SputnikВ составе 24-й гвардейской дивизии в 1942 году Шония участвовал в освобождении Донбасса, Крыма, Керчи, Ростова-на -Дону.В том бою Алексея Шония сильно ранили. После выздоровления он попал в Уральский военный округ, в секретный специальный взвод. Но старое ранение не позволило ему продолжить военный путь.В 1944 году Шония вернулся в Абхазию. После возвращения с фронта ветеран два года проработал в Кутолской средней школе, преподавал детям начальную военную подготовку. После 1945 года Шония переехал в Ткуарчал и стал работать в "Ткуарчал-шахтострое", а затем в "Ткуарчалугле", занимался горно-очистными работами, был мастером-взрывником.Этот опыт помог ему во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Шония стал сапером, минировал мосты и дороги на пути к Ткуарчалу.Алексей Шония награжден орденом Отечественной войны первой и второй степени, орденом Красной Звезды, орденом Славы, орденом Октябрьской революции, более 30 медалями за освобождение различных городов. Кроме того, за участие в Отечественной войне народа Абхазии Шония награжден медалью "За отвагу".Отвечая на вопрос о своих наградах, ветеран шутя говорил: "Я не помню количества своих наград, их полная корзина".Алексей Шония возглавлял Союз ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Абхазии. Ветеран ушел из жизни в 2023 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250404/zaschitnik-rubezhey-rodiny-istoriya-tylovika-alberta-saryana-1054300990.html

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абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война