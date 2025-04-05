https://sputnik-abkhazia.ru/20250405/pochti-50-ukrainskikh-dronov-unichtozhili-nad-rossiey-za-noch-1054365823.html
Почти 50 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь
Почти 50 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 05.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-05T09:00+0300
2025-04-05T09:00+0300
2025-04-05T09:00+0300
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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 49 украинских дронов над российской территорией, сообщили в Минобороны России. Над Воронежской областью уничтожили 16 беспилотников, над Белгородской - 14.По шесть БпЛА сбили над Курской и Самарской областями, три - над Мордовией, по одному над Брянской, Орловской, Липецкой и Пензенской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250325/svo-goryachaya-vesna-v-zaporozhe-1054231538.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
россия, новости, украина, министерство обороны рф
россия, новости, украина, министерство обороны рф
Почти 50 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 49 украинских дронов над российской территорией, сообщили в Минобороны России.
Над Воронежской областью уничтожили 16 беспилотников, над Белгородской - 14.
По шесть БпЛА сбили над Курской и Самарской областями, три - над Мордовией, по одному над Брянской, Орловской, Липецкой и Пензенской областями.