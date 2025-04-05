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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250405/pochti-50-ukrainskikh-dronov-unichtozhili-nad-rossiey-za-noch-1054365823.html
Почти 50 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь
Почти 50 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 05.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 49 украинских дронов над российской территорией, сообщили в Минобороны России. Над Воронежской областью уничтожили 16 беспилотников, над Белгородской - 14.По шесть БпЛА сбили над Курской и Самарской областями, три - над Мордовией, по одному над Брянской, Орловской, Липецкой и Пензенской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250325/svo-goryachaya-vesna-v-zaporozhe-1054231538.html
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россия, новости, украина, министерство обороны рф
россия, новости, украина, министерство обороны рф

Почти 50 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь

09:00 05.04.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 05.04.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 49 украинских дронов над российской территорией, сообщили в Минобороны России.
Над Воронежской областью уничтожили 16 беспилотников, над Белгородской - 14.
По шесть БпЛА сбили над Курской и Самарской областями, три - над Мордовией, по одному над Брянской, Орловской, Липецкой и Пензенской областями.
Боевая работа расчета РСЗО Град 25 армии на Краснолиманском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 25.03.2025
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