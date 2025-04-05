https://sputnik-abkhazia.ru/20250405/pochti-50-ukrainskikh-dronov-unichtozhili-nad-rossiey-za-noch-1054365823.html

Почти 50 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь

Почти 50 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 05.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-05T09:00+0300

2025-04-05T09:00+0300

2025-04-05T09:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 49 украинских дронов над российской территорией, сообщили в Минобороны России. Над Воронежской областью уничтожили 16 беспилотников, над Белгородской - 14.По шесть БпЛА сбили над Курской и Самарской областями, три - над Мордовией, по одному над Брянской, Орловской, Липецкой и Пензенской областями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250325/svo-goryachaya-vesna-v-zaporozhe-1054231538.html

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