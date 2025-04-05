https://sputnik-abkhazia.ru/20250405/sertifikatsionnye-raboty-v-sukhumskom-aeroportu-zaversheny-1054368084.html

Сертификационные работы в сухумском аэропорту завершены

Сертификационные работы в сухумском аэропорту завершены

Sputnik Абхазия

Запуск регулярных рейсов в международном аэропорту Сухума имени Владислава Ардзинба запланирован на 1 мая. 05.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-05T19:17+0300

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2025-04-05T19:17+0300

в абхазии

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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Сертификационные работы в сухумском аэропорту завершены, сообщили в пресс-службе Минтрансэнерго. Различные ведомства проверили соответствие аэропорта требованиям безопасности, нормативным актам и международным стандартам гражданской авиации. Особое внимание уделено состоянию взлетно-посадочной полосы, системы освещения, навигации, связи, аварийно-спасательной службы и службы авиационной безопасности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250327/vlasti-nizhnego-novgoroda-nachali-subsidirovanie-aviareysov-v-sukhum-1054258087.html

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