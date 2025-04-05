https://sputnik-abkhazia.ru/20250405/shamenkova-rasskazala-o-blagoustroystve-naberezhnoy-dioskurov-v-sukhume-1054365427.html

Шаменкова рассказала о благоустройстве набережной Диоскуров в Сухуме

Шаменкова рассказала о благоустройстве набережной Диоскуров в Сухуме

Sputnik Абхазия

Начать работы планируют этой осенью, чтобы завершить к следующему курортному сезону. 05.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-05T11:35+0300

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СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Власти Татарстана и Башкортостана окажут Сухуму помощь в реставрации набережной Диоскуров, рассказала в интервью радио Sputnik главный архитектор столицы Светлана Шаменкова. По словам Шаменковой, набережная требует серьезного капитального ремонта. Это касается подпорной стены, покрытия пешеходной зоны, восстановления освещения. "Финансовые затраты очень серьезные на реконструкцию этого объекта. Казань и Уфа согласились оказать нам в этом помощь. При этом они предлагают свою концепцию проектных решений по благоустройству набережной и сквера, который идет вдоль нее", - подчеркнула главный архитектор. Оба города обладают большим опытом в благоустройстве территорий, добавила Шаменкова. На следующей неделе в Администрации Сухума состоится заседание градостроительного совета, на котором будут рассматривать проекты архитекторов из Казани и Уфы. К тому же, планируется провести общественные слушания, на которых жители города смогут высказать свое мнение по тому или иному проекту, добавила Шаменкова. "Это очень дорогое удовольствие, и своими силами город не справится с реконструкцией набережной. Поэтому привлекаются и финансовая и интеллектуальная помощь этих городов", - сказала она. По представленным проектам, в сквере предусматривается постройка детских игровых площадок и спортплощадок. Также планируется установить колесо обозрения. "Как архитектор я считаю, что павильоны, которые там установлены, очень сильно портят облик города, закрывают панораму на живописный берег Сухума. Пока проектом это никак не рассматривается, надеюсь, что мы будем говорить с предпринимателями, чтобы эти объекты оттуда убрать", - заявила главный архитектор Сухума. Ориентировочно, стоимость работ составит порядка 300 миллионов рублей, сказала Светлана Шаменкова. Однако конечная стоимость будет определена после детальной оценки всех работ, которые будут проведены на набережной Диоскуров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250402/razvitie-ekonomiki-i-kulturnye-svyazi-o-sotrudnichestve-abkhazii-i-regionov-rossii-1054321526.html

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