https://sputnik-abkhazia.ru/20250406/estafeta-pobedy-proshla-v-tkuarchale-1054370518.html
"Эстафета Победы" прошла в Ткуарчале
"Эстафета Победы" прошла в Ткуарчале
Sputnik Абхазия
Международная военно-патриотическая акция "Эстафета Победы" началась 2 февраля. Она пройдет в 9 странах и завершится 28 мая в Москве. 06.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-06T15:41+0300
2025-04-06T15:41+0300
2025-04-06T18:42+0300
в абхазии
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80-летие победы в великой отечественной войне
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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. "Эстафета Победы" и торжественный митинг прошли у памятника погибшим в Великой Отечественной войне в Ткуарчале. В церемонии приняли участие руководство и жители Ткуарчалского района, представители Пограничного управления России в Абхазии. Затем в Доме культуры состоялся праздничный концерт. На улице разбили полевую кухню, всех желающих угощали горячей кашей и чаем. Международная военно-патриотическая акция стартовала 2 февраля из Брестской крепости. Абхазия приняла эстафету на КПП "Псоу" 2 апреля. За эти дни мероприятия, включающие концерты, возложения и поздравления ветеранов, прошли в Гагрском районе, Сухуме и Очамчыре.Завтра эстафета пройдет в Гале, а 8 апреля ее передадут обратно России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250404/aktsiya-estafeta-pobedy-proshla-v-sukhume-1054361271.html
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абхазия, новости, 80-летие победы в великой отечественной войне
абхазия, новости, 80-летие победы в великой отечественной войне
"Эстафета Победы" прошла в Ткуарчале
15:41 06.04.2025 (обновлено: 18:42 06.04.2025)
Международная военно-патриотическая акция "Эстафета Победы" началась 2 февраля. Она пройдет в 9 странах и завершится 28 мая в Москве.
СУХУМ, 6 апр - Sputnik. "Эстафета Победы" и торжественный митинг прошли у памятника погибшим в Великой Отечественной войне в Ткуарчале.
Патриотическая акция посвящена 80-летию Победы над нацизмом. Участники возложили цветы к мемориалу, минутой молчания почтили память героев.
В церемонии приняли участие руководство и жители Ткуарчалского района, представители Пограничного управления России в Абхазии.
Затем в Доме культуры состоялся праздничный концерт. На улице разбили полевую кухню, всех желающих угощали горячей кашей и чаем.
Международная военно-патриотическая акция стартовала 2 февраля из Брестской крепости.
Абхазия приняла эстафету на КПП "Псоу" 2 апреля. За эти дни мероприятия, включающие концерты, возложения и поздравления ветеранов, прошли в Гагрском районе, Сухуме и Очамчыре.
Завтра эстафета пройдет в Гале, а 8 апреля ее передадут обратно России.