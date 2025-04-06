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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 апреля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления, 06.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-06T18:31+0300
2025-04-06T18:31+0300
2025-04-06T18:31+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. В понедельник, 7 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, порывы до 10 -13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +12°С.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 апреля
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления,
СУХУМ, 6 апр - Sputnik. В понедельник, 7 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, порывы до 10 -13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +12°С.
Относительная влажность воздуха 60-90%.