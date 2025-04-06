https://sputnik-abkhazia.ru/20250406/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-7-aprelya-1054365284.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 апреля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления, 06.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-06T18:31+0300

2025-04-06T18:31+0300

2025-04-06T18:31+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. В понедельник, 7 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, порывы до 10 -13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +12°С.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии