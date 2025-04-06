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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250406/rossiyskie-vrachi-osmotreli-bolee-12-tysyach-detey-v-abkhazii-1054369367.html
Российские врачи осмотрели более 12 тысяч детей в Абхазии
Российские врачи осмотрели более 12 тысяч детей в Абхазии
Sputnik Абхазия
Масштабная диспансеризация в школах Абхазии началась в феврале и продлится до конца мая. 06.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Российские врачи осмотрели более 12 тысяч детей в ходе диспансеризации, сообщили Sputnik в Минздраве Абхазии. Масштабная диспансеризация стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба и главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. Она продлится до конца мая и по плану охватит около 25 тысяч детей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/rossiyskie-mediki-nachali-osmotry-detey-doshkolnogo-vozrasta-v-abkhazii-1054219251.html
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абхазия, новости, диспансеризация
абхазия, новости, диспансеризация

Российские врачи осмотрели более 12 тысяч детей в Абхазии

13:00 06.04.2025
© SputnikДиспансеризация в Сухуме
Диспансеризация в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 06.04.2025
© Sputnik
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Масштабная диспансеризация в школах Абхазии началась в феврале и продлится до конца мая.
СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Российские врачи осмотрели более 12 тысяч детей в ходе диспансеризации, сообщили Sputnik в Минздраве Абхазии.
Практически половине осмотренных рекомендовали постановку на диспансерное наблюдение по выявленному заболеванию, трое школьников прошли лечение в федеральных центрах в России и вернулись домой.
Масштабная диспансеризация стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба и главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. Она продлится до конца мая и по плану охватит около 25 тысяч детей.
Российские медики начали осмотры детей дошкольного возраста в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 24.03.2025
В Абхазии
Российские медики начали осмотры детей дошкольного возраста в Абхазии
24 марта, 14:10
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