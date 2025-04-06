https://sputnik-abkhazia.ru/20250406/rossiyskie-vrachi-osmotreli-bolee-12-tysyach-detey-v-abkhazii-1054369367.html
Российские врачи осмотрели более 12 тысяч детей в Абхазии
Российские врачи осмотрели более 12 тысяч детей в Абхазии
Sputnik Абхазия
Масштабная диспансеризация в школах Абхазии началась в феврале и продлится до конца мая. 06.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-06T13:00+0300
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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Российские врачи осмотрели более 12 тысяч детей в ходе диспансеризации, сообщили Sputnik в Минздраве Абхазии. Масштабная диспансеризация стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба и главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. Она продлится до конца мая и по плану охватит около 25 тысяч детей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/rossiyskie-mediki-nachali-osmotry-detey-doshkolnogo-vozrasta-v-abkhazii-1054219251.html
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абхазия, новости, диспансеризация
Российские врачи осмотрели более 12 тысяч детей в Абхазии
Масштабная диспансеризация в школах Абхазии началась в феврале и продлится до конца мая.
СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Российские врачи осмотрели более 12 тысяч детей в ходе диспансеризации, сообщили Sputnik в Минздраве Абхазии.
Практически половине осмотренных рекомендовали постановку на диспансерное наблюдение по выявленному заболеванию, трое школьников прошли лечение в федеральных центрах в России и вернулись домой.
Масштабная диспансеризация стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба и главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. Она продлится до конца мая и по плану охватит около 25 тысяч детей.