https://sputnik-abkhazia.ru/20250406/rossiyskie-vrachi-osmotreli-bolee-12-tysyach-detey-v-abkhazii-1054369367.html

Российские врачи осмотрели более 12 тысяч детей в Абхазии

Российские врачи осмотрели более 12 тысяч детей в Абхазии

Sputnik Абхазия

Масштабная диспансеризация в школах Абхазии началась в феврале и продлится до конца мая. 06.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-06T13:00+0300

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2025-04-06T13:00+0300

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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Российские врачи осмотрели более 12 тысяч детей в ходе диспансеризации, сообщили Sputnik в Минздраве Абхазии. Масштабная диспансеризация стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба и главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. Она продлится до конца мая и по плану охватит около 25 тысяч детей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/rossiyskie-mediki-nachali-osmotry-detey-doshkolnogo-vozrasta-v-abkhazii-1054219251.html

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