https://sputnik-abkhazia.ru/20250406/startoval-abkhazo-rossiyskiy-proekt-muzyka-nas-svyazala-1054366473.html

Стартовал абхазо-российский проект "Музыка нас связала"

Стартовал абхазо-российский проект "Музыка нас связала"

Sputnik Абхазия

Проект направлен на поддержку людей с ОВЗ, нуждающихся в друзьях и творческой самореализации. 06.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-06T18:35+0300

2025-04-06T18:35+0300

2025-04-06T20:18+0300

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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Стартовал проект "Музыка нас связала: Социальный диалог России и Абхазии", об этом корреспонденту Sputnik рассказала руководитель музыкальной академии "Хурма" Инна Минасян-Грищенко. Проект направлен на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, которые остро нуждаются в друзьях, общении со сверстниками, творческой самореализации."Мы верим, музыка способна связать разных людей вне зависимости от особенностей, национальности и территории проживания", - подчеркнула Минасян-Грищенко.Одно мероприятие в рамках проекта уже состоялось. 28 марта на сцене городского Дома творчества в Ростове-на-Дону в спектакле "Стойкий оловянный солдатик" выступили представители Абхазии, волонтеры культуры и подопечные академии.Следующий этап пройдет в Гудаутском районе. Авторы проекта приглашают присоединиться жителей, которые воспитывают детей с инвалидностью. Партнер проекта в республике - культурный фонд "Апсны-Русь".

https://sputnik-abkhazia.ru/20250214/seminar-na-temu-obucheniya-detey-1053762242.html

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