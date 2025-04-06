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Стартовал абхазо-российский проект "Музыка нас связала"
Стартовал абхазо-российский проект "Музыка нас связала"
Sputnik Абхазия
Проект направлен на поддержку людей с ОВЗ, нуждающихся в друзьях и творческой самореализации. 06.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-06T18:35+0300
2025-04-06T18:35+0300
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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Стартовал проект "Музыка нас связала: Социальный диалог России и Абхазии", об этом корреспонденту Sputnik рассказала руководитель музыкальной академии "Хурма" Инна Минасян-Грищенко. Проект направлен на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, которые остро нуждаются в друзьях, общении со сверстниками, творческой самореализации."Мы верим, музыка способна связать разных людей вне зависимости от особенностей, национальности и территории проживания", - подчеркнула Минасян-Грищенко.Одно мероприятие в рамках проекта уже состоялось. 28 марта на сцене городского Дома творчества в Ростове-на-Дону в спектакле "Стойкий оловянный солдатик" выступили представители Абхазии, волонтеры культуры и подопечные академии.Следующий этап пройдет в Гудаутском районе. Авторы проекта приглашают присоединиться жителей, которые воспитывают детей с инвалидностью. Партнер проекта в республике - культурный фонд "Апсны-Русь".
https://sputnik-abkhazia.ru/20250214/seminar-na-temu-obucheniya-detey-1053762242.html
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Стартовал абхазо-российский проект "Музыка нас связала"
18:35 06.04.2025 (обновлено: 20:18 06.04.2025)
Проект направлен на поддержку людей с ОВЗ, нуждающихся в друзьях и творческой самореализации.
СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Стартовал проект "Музыка нас связала: Социальный диалог России и Абхазии", об этом корреспонденту Sputnik рассказала руководитель музыкальной академии "Хурма" Инна Минасян-Грищенко.
"Фонд президентских грантов провел специальный конкурс среди некоммерческих неправительственных организаций, реализующих проекты на территории Республики Абхазия. Всего восемь проектов из России были удостоены чести стать победителями этого конкурса", - отметила Минасян-Грищенко.
Проект направлен на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, которые остро нуждаются в друзьях, общении со сверстниками, творческой самореализации.
"Мы верим, музыка способна связать разных людей вне зависимости от особенностей, национальности и территории проживания", - подчеркнула Минасян-Грищенко.
Одно мероприятие в рамках проекта уже состоялось. 28 марта на сцене городского Дома творчества в Ростове-на-Дону в спектакле "Стойкий оловянный солдатик" выступили представители Абхазии, волонтеры культуры и подопечные академии.
Следующий этап пройдет в Гудаутском районе. Авторы проекта приглашают присоединиться жителей, которые воспитывают детей с инвалидностью. Партнер проекта в республике - культурный фонд "Апсны-Русь".