https://sputnik-abkhazia.ru/20250406/vystavki-i-spektakli-kulturnaya-afisha-abkhazii-1054371655.html

Выставки и спектакли: культурная афиша Абхазии

Выставки и спектакли: культурная афиша Абхазии

Sputnik Абхазия

Афиша культурных событий в Абхазии с 7 по 13 апреля. 06.04.2025, Sputnik Абхазия

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Читайте и планируйте свой культурный отдых.SputnikАбхазский драмтеатр 8 апреля в 19:00 – комедия "Кто из нас глухой" по произведению Шоты Чкадуа. Режиссер-постановщик — Мадина Аргун. 10 апреля в 19:00 – драматический спектакль "Дядя Ваня" по мотивам произведения Антона Чехова. Режиссер — Бенар Кове. Абхазский Молодежный театр 7 апреля в 19:00 – спектакль "Кровавая свадьба" по мотивам произведения Федерико Гарсии Лорки. РУСДРАМ 10 апреля в 19:00 – спектакль "Земляника" по произведению Джумы Ахуба. Режиссер — Денис Хуснияров. 11 и 12 апреля в 19:00 – постановка "Электра" по трагедиям Софокла и Еврипида и философским трактатам Платона. Режиссер — Артем Устинов. 13 апреля в 15:00 – детский спектакль "Приключения Буратино" Алексея Толстого. Режиссер — Джамбул Жордания. Выставки 8 апреля в галерее AUADA откроется выставка скульптора Адамура Аршба "AbNILOS", на которой будут представлены предметы из дерева. Выставка продлится месяц. До 27 апреля в Доме детского творчества "Айнар" открыта выставка юных художников, организованная совместно с Липецкой худшколой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240111/dyadyu-vanyu-pokazhut-v-abkhazskom-teatre-1049797137.html

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