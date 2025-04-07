https://sputnik-abkhazia.ru/20250407/estafeta-pobedy-proshla-v-galskom-rayone-1054379651.html

"Эстафета Победы" прошла в Галском районе

"Эстафета Победы" прошла в Галском районе

Sputnik Абхазия

Абхазия приняла "Эстафету Победы" 2 апреля, за это время акция прошла почти во всех районах республики. 07.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-07T13:31+0300

2025-04-07T13:31+0300

2025-04-07T13:41+0300

великая победа — 80

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80-летие победы в великой отечественной войне

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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. "Эстафета Победы" прошла в Галском районе. Торжественные мероприятия организовали в селе Бгоура, где недавно отреставрировали памятник погибшим в Великой Отечественной войне.Международная военно-патриотическая акция стартовала 2 февраля из Брестской крепости. Абхазия приняла эстафету на КПП "Псоу" 2 апреля. За эти дни мероприятия, включающие концерты, возложения и поздравления ветеранов, прошли в Гагрском районе, Сухуме, Очамчыре и Ткуарчале.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250406/estafeta-pobedy-proshla-v-tkuarchale-1054370518.html

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