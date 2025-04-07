https://sputnik-abkhazia.ru/20250407/glava-rossotrudnichestva-evgeniy-primakov-rasskazal-o-vzaimodeystvii-s-abkhaziey-1054379317.html

Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал о взаимодействии с Абхазией

Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал о взаимодействии с Абхазией

Sputnik Абхазия

Глава Россотрудничества Евгений Примаков провел онлайн-конференцию для иностранных журналистов. 07.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-07T13:10+0300

2025-04-07T13:10+0300

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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Сотрудничество Абхазии и России в области гуманитарных вопросов будет развиваться, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков на онлайн-конференции для иностранных журналистов. Примаков подчеркнул, что Абхазия и Россия уже взаимодействуют по многим направлениям. Так, Россия активно включилась в проекты по поддержке абхазских школ, больниц, культурного обмена, развития инфраструктуры. В том числе это касается запуска международного аэропорта "Сухум". Кроме того, Примаков отметил, что обучение в российских вузах очень востребовано у жителей республики. "У нас почти сто студентов из Абхазии – это только квоты правительства, на самом деле гораздо больше ребят едет учиться в Россию. Очень хороший конкурс – пять-шесть человек на место, это здорово – значит, российское образование пользуется большим спросом", – добавил он. Глава Россотрудничества отметил, что самым высоким спросом пользуется специальность "медицина". Однако он предположил, что с открытием Сухумского аэропорта популярность обретут технические специальности, связанные с инженерией и связью.Кроме того, Евгений Примаков рассказал, что к 80-летию Победы в Абхазии пройдет множество мероприятий по линии Россотрудничества. Это и "Диктант Победы", и флешмоб "Вальс Победы", и многие другие. Примаков подчеркнул, что в республике, благодаря кавказскому долголетию, живет немало ветеранов, участников боевых действий и блокадников. Сотрудники представительства Русского дома регулярно навещают их и поздравляют с праздниками. Онлайн-конференция Евгения Примакова для иностранных журналистов была приурочена к 100-летию института народной дипломатии. Примаков рассказал, как за это время изменились задачи и функции агентства, какова география работы Русского дома и какие проекты планируются в будущем. В мероприятии приняли участие журналисты из Абхазии, Южной Осетии, Китая и многих других стран.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250407/press-konferentsiya-glavy-rossotrudnichestva-evgeniya-primakova-pryamaya-translyatsiya-1054374581.html

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