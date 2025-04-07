https://sputnik-abkhazia.ru/20250407/pobediteli-konkursa-alisy-gitsba-vystupyat-v-sochi-1054379968.html
Победители конкурса Алисы Гицба выступят в Сочи
Победители конкурса Алисы Гицба выступят в Сочи
Sputnik Абхазия
Третий международный музыкальный конкурс Алисы Гицба прошел в октябре 2024 года в формате музыкальной лаборатории. 07.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-07T14:17+0300
2025-04-07T14:17+0300
2025-04-07T14:17+0300
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СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Победители Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба выступят в зале органной и камерной музыки в Сочи 18 апреля. Среди музыкантов София Сакания (сопрано), Меружан Саргсян (тенор), Мария Самусева (меццо-сопрано), Виктория Иванова (фортепиано), Санитар Даниил (баритон) и Владимир Королевский (орган). В программе - известные оперные арии и произведения, написанные специально для органа, в том числе "Ave Maria" Шуберта. Впереди у лауреатов и финалистов конкурса-лаборатории ряд концертов в театре "Геликон-Опера", в Воронежской филармонии и усадьбе Кусково в Москве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241031/opredeleny-pobediteli-iii-mezhdunarodnogo-muzykalnogo-konkursa-alisy-gitsba-1052722068.html
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новости, алиса гицба, культура
новости, алиса гицба, культура
Победители конкурса Алисы Гицба выступят в Сочи
Третий международный музыкальный конкурс Алисы Гицба прошел в октябре 2024 года в формате музыкальной лаборатории.
СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Победители Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба выступят в зале органной и камерной музыки в Сочи 18 апреля.
"Наш проект продолжается. В октябре 2024 года у нас состоялся конкурс, мы выявили победителей, лауреатов, раздали специальные призы. Потом выступили в Сухумской филармонии, в Пицундском храме. С января у нас идут гала-концерты с участием наших лауреатов и финалистов. Один из таких концертов состоится в Сочи по приглашению Валерии Афиногеновой, директора Сочинской филармонии", - рассказала Народная артистка Абхазии Алиса Гицба.
Среди музыкантов София Сакания (сопрано), Меружан Саргсян (тенор), Мария Самусева (меццо-сопрано), Виктория Иванова (фортепиано), Санитар Даниил (баритон) и Владимир Королевский (орган). В программе - известные оперные арии и произведения, написанные специально для органа, в том числе "Ave Maria" Шуберта.
Впереди у лауреатов и финалистов конкурса-лаборатории ряд концертов в театре "Геликон-Опера", в Воронежской филармонии и усадьбе Кусково в Москве.