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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 апреля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием фронтов циклона с юга. 07.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-07T18:17+0300

2025-04-07T18:17+0300

2025-04-07T18:17+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Во вторник, 8 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода, дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, туман. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 13 до 18 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +8°С до +13°С. Температура морской воды +12°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла. Относительная влажность воздуха –70-90%.

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абхазия, погода в абхазии