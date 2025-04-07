https://sputnik-abkhazia.ru/20250407/putin-podpisal-zakon-o-ratifikatsii-protokola-k-soglasheniyu-o-rezhime-torgovli-s-abkhaziey-1054383796.html
Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией
Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией
Sputnik Абхазия
Протокол был подписан в июле 2024 года в Грозном и касается товаров, поставляемых для внутренних нужд республики. 07.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-07T16:22+0300
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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией. Документ доступен на официальном портале опубликования правовых актов. Протокол к нему подписали в июле 2024 года в Грозном. Он пополняет список стройматериалами, бытовыми товарами, изделиями из черных металлов, рыбой, овощами и фруктами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250401/gosduma-rasshirila-perechen-tovarov-besposhlinno-postavlyaemykh-v-abkhaziyu-1054301989.html
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Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией
16:22 07.04.2025 (обновлено: 16:33 07.04.2025)
Протокол был подписан в июле 2024 года в Грозном и касается товаров, поставляемых для внутренних нужд республики.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik
. Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией. Документ доступен
на официальном портале опубликования правовых актов.
Ранее соглашение предусматривало беспошлинный вывоз согласованных объемов бензина, дизеля, битума и пропана.
Протокол к нему подписали в июле 2024 года в Грозном. Он пополняет список стройматериалами, бытовыми товарами, изделиями из черных металлов, рыбой, овощами и фруктами.