https://sputnik-abkhazia.ru/20250407/putin-podpisal-zakon-o-ratifikatsii-protokola-k-soglasheniyu-o-rezhime-torgovli-s-abkhaziey-1054383796.html

Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией

Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией

Sputnik Абхазия

Протокол был подписан в июле 2024 года в Грозном и касается товаров, поставляемых для внутренних нужд республики. 07.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-07T16:22+0300

2025-04-07T16:22+0300

2025-04-07T16:33+0300

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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией. Документ доступен на официальном портале опубликования правовых актов. Протокол к нему подписали в июле 2024 года в Грозном. Он пополняет список стройматериалами, бытовыми товарами, изделиями из черных металлов, рыбой, овощами и фруктами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250401/gosduma-rasshirila-perechen-tovarov-besposhlinno-postavlyaemykh-v-abkhaziyu-1054301989.html

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