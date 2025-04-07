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Российские войска освободили населенный пункт Катериновка в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Катериновка в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Катериновка в ДНР, сообщили в Минобороны России. 07.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Катериновка в ДНР, сообщили в Минобороны России.Кроме того, за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены пункты управления беспилотниками, склады ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и техники ВСУ в 137 районах. Средствами СВО сбиты три реактивных снаряда HIMARS и 95 украинских беспилотников.Всего с начала СВО уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 50 177 беспилотников, 601 ЗРК, 22 710 танков и других боевых бронированных машин, 1 534 боевые машины РСЗО, 23 320 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 750 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250407/sredstva-pvo-perekhvatili-19-ukrainskikh-dronov-nad-regionami-rossii-1054373475.html
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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Катериновка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики", – говорится в тексте.
Кроме того, за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены пункты управления беспилотниками, склады ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и техники ВСУ в 137 районах.
Средствами СВО сбиты три реактивных снаряда HIMARS и 95 украинских беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 50 177 беспилотников, 601 ЗРК, 22 710 танков и других боевых бронированных машин, 1 534 боевые машины РСЗО, 23 320 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 750 единиц специальной военной автомобильной техники.