https://sputnik-abkhazia.ru/20250407/vo-imya-zhizni-enik-ob-abkhazii-v-1943-godu-1054374969.html

Во имя жизни: Еник об Абхазии в 1943 году

Во имя жизни: Еник об Абхазии в 1943 году

Sputnik Абхазия

1943 год переломил ход Великой Отечественной войны. Это год Сталинградской битвы, битвы за Кавказ, Курской битвы, битвы за Днепр. Он начался с прорыва блокады... 07.04.2025, Sputnik Абхазия

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во имя жизни

подкасты

великая отечественная война

сталинградская битва (1942-1943)

курская битва

блокада ленинграда

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Во имя жизни: Еник об Абхазии в 1943 году Sputnik Абхазия Во имя жизни: Еник об Абхазии в 1943 году

1943 год переломил ход Великой Отечественной войны. Это год Сталинградской битвы, битвы за Кавказ, Курской битвы, битвы за Днепр. Он начался с прорыва блокады Ленинграда, а завершился освобождением Красной армией двух третей временно оккупированной фашистами советской территории.Заместитель начальника Архивного управления Абхазии Дмитрий Еник в эфире радио Sputnik рассказал об Абхазии в 1943 году.Слушайте подкаст.В Великой Отечественной войне более 55 тысяч человек из Абхазии воевали в небе, на земле и море. Из них 15 500 человек были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа солдат. 17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.

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подкасты, великая отечественная война, сталинградская битва (1942-1943), курская битва, блокада ленинграда, аудио