https://sputnik-abkhazia.ru/20250407/zavershilas-restavratsiya-memoriala-geroyam-velikoy-otechestvennoy-voyny-v-sele-bgoura-1054385554.html
Завершилась реставрация мемориала героям Великой Отечественной войны в селе Бгоура
Завершилась реставрация мемориала героям Великой Отечественной войны в селе Бгоура
Sputnik Абхазия
Памятник был установлен в нижней зоне Галского района в 80-х годах прошлого века, и сильно обветшал. 07.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-07T18:09+0300
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СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Завершена реставрация мемориального комплекса в селе Бгоура, посвященного героям Великой Отечественной войны, сообщила корреспонденту Sputnik исполнительный директор фонда "Платформа" Анна Торгашова.Памятник авторства местного архитектора Гуриэла Шония был установлен в нижней зоне Галского района у реки Ингур в начале 80-х и с годами сильно обветшал. В ноябре 2024 года культурный фонд "Платформа" при финансовой поддержке правительства Москвы и Департамента внешнеэкономических связей и международных связей Москвы начал его реставрацию. Она завершилась в марте. Огромную помощь и поддержку в реализации проекта также оказали местные предприниматели, администрация района, руководство Дома Москвы в Сухуме, Погрануправления ФСБ России в Абхазии, добавила Торгашова.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250407/estafeta-pobedy-proshla-v-galskom-rayone-1054379651.html
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абхазия, великая отечественная война, галский район, новости
Завершилась реставрация мемориала героям Великой Отечественной войны в селе Бгоура
Памятник был установлен в нижней зоне Галского района в 80-х годах прошлого века, и сильно обветшал.
СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Завершена реставрация мемориального комплекса в селе Бгоура, посвященного героям Великой Отечественной войны, сообщила корреспонденту Sputnik исполнительный директор фонда "Платформа" Анна Торгашова.
Памятник авторства местного архитектора Гуриэла Шония был установлен в нижней зоне Галского района у реки Ингур в начале 80-х и с годами сильно обветшал.
В ноябре 2024 года культурный фонд "Платформа" при финансовой поддержке правительства Москвы и Департамента внешнеэкономических связей и международных связей Москвы начал его реставрацию. Она завершилась в марте.
Огромную помощь и поддержку в реализации проекта также оказали местные предприниматели, администрация района, руководство Дома Москвы в Сухуме, Погрануправления ФСБ России в Абхазии, добавила Торгашова.