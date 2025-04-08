https://sputnik-abkhazia.ru/20250408/gunba-vstretilsya-s-delegatsiey-iz-tatarstana-1054399268.html

Гунба встретился с делегацией из Татарстана

Гунба встретился с делегацией из Татарстана

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Перспективы двустороннего сотрудничества, экономические, культурные и гуманитарные проекты обсудили на встрече президент Абхазии Бадра... 08.04.2025, Sputnik Абхазия

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2025-04-08T17:45+0300

в абхазии

татарстан

абхазия

бадра гунба

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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Перспективы двустороннего сотрудничества, экономические, культурные и гуманитарные проекты обсудили на встрече президент Абхазии Бадра Гунба и заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев. Гунба поблагодарил делегацию Татарстана за поддержку Абхазии в сложные времена и отметил давние дружественные отношения между народами. "Вы говорили о важности единства. Это основа для развития, инвестиций и созидания. Россия и Абхазия — братские народы. Наши отношения охватывают экономику, культуру и многие другие сферы", — отметил Шайхразиев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250405/shamenkova-rasskazala-o-blagoustroystve-naberezhnoy-dioskurov-v-sukhume-1054365427.html

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