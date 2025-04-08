https://sputnik-abkhazia.ru/20250408/gunba-vstretilsya-s-delegatsiey-iz-tatarstana-1054399268.html
Гунба встретился с делегацией из Татарстана
Гунба встретился с делегацией из Татарстана
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Перспективы двустороннего сотрудничества, экономические, культурные и гуманитарные проекты обсудили на встрече президент Абхазии Бадра... 08.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-08T17:00+0300
2025-04-08T17:00+0300
2025-04-08T17:45+0300
в абхазии
татарстан
абхазия
бадра гунба
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/08/1054399103_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_3ada025047f272c954df1d4a7773ce57.jpg
СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Перспективы двустороннего сотрудничества, экономические, культурные и гуманитарные проекты обсудили на встрече президент Абхазии Бадра Гунба и заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев. Гунба поблагодарил делегацию Татарстана за поддержку Абхазии в сложные времена и отметил давние дружественные отношения между народами. "Вы говорили о важности единства. Это основа для развития, инвестиций и созидания. Россия и Абхазия — братские народы. Наши отношения охватывают экономику, культуру и многие другие сферы", — отметил Шайхразиев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250405/shamenkova-rasskazala-o-blagoustroystve-naberezhnoy-dioskurov-v-sukhume-1054365427.html
татарстан
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/08/1054399103_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_79b92ee6a34ed2b5a253f858bd8fdd02.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
татарстан, абхазия, бадра гунба
татарстан, абхазия, бадра гунба
Гунба встретился с делегацией из Татарстана
17:00 08.04.2025 (обновлено: 17:45 08.04.2025)
СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Перспективы двустороннего сотрудничества, экономические, культурные и гуманитарные проекты обсудили на встрече президент Абхазии Бадра Гунба и заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев.
Гунба поблагодарил делегацию Татарстана за поддержку Абхазии в сложные времена и отметил давние дружественные отношения между народами.
"Вы говорили о важности единства. Это основа для развития, инвестиций и созидания. Россия и Абхазия — братские народы. Наши отношения охватывают экономику, культуру и многие другие сферы", — отметил Шайхразиев.