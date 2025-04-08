https://sputnik-abkhazia.ru/20250408/spros-na-otdykh-v-abkhazii-na-nachalo-maya-vyros-v-4-raza-po-sravneniyu-s-2024-godom-1054393170.html

Спрос на отдых в Абхазии на начало мая вырос в четыре раза по сравнению с 2024 годом

Спрос на отдых в Абхазии на начало мая вырос в четыре раза по сравнению с 2024 годом

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Спрос на отдых в Абхазии на начало мая вырос в четыре раза по сравнению с 2024 годом, следует из данных аналитиков OneTwoTrip. 08.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Спрос на отдых в Абхазии на начало мая вырос в четыре раза по сравнению с 2024 годом, следует из данных аналитиков OneTwoTrip. В четыре раза увеличился интерес российских туристов к Катару, в два раза больше заказов в ОАЭ, Египт, Индию и на Шри-Ланку. Абхазия летом может принять до 2,5 млн туристов из России – это на 18% больше, чем в прошлом году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250402/razvitie-ekonomiki-i-kulturnye-svyazi-o-sotrudnichestve-abkhazii-i-regionov-rossii-1054321526.html

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