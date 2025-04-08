https://sputnik-abkhazia.ru/20250408/spros-na-otdykh-v-abkhazii-na-nachalo-maya-vyros-v-4-raza-po-sravneniyu-s-2024-godom-1054393170.html
Спрос на отдых в Абхазии на начало мая вырос в четыре раза по сравнению с 2024 годом
Спрос на отдых в Абхазии на начало мая вырос в четыре раза по сравнению с 2024 годом
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Спрос на отдых в Абхазии на начало мая вырос в четыре раза по сравнению с 2024 годом, следует из данных аналитиков OneTwoTrip. 08.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-08T11:28+0300
2025-04-08T11:28+0300
2025-04-08T12:55+0300
в абхазии
отдых в абхазии
туристы
абхазия
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/05/1051888093_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60324536b83e7c85e8480f09c58a0f52.jpg
СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Спрос на отдых в Абхазии на начало мая вырос в четыре раза по сравнению с 2024 годом, следует из данных аналитиков OneTwoTrip. В четыре раза увеличился интерес российских туристов к Катару, в два раза больше заказов в ОАЭ, Египт, Индию и на Шри-Ланку. Абхазия летом может принять до 2,5 млн туристов из России – это на 18% больше, чем в прошлом году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250402/razvitie-ekonomiki-i-kulturnye-svyazi-o-sotrudnichestve-abkhazii-i-regionov-rossii-1054321526.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/05/1051888093_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43fc904062428c9702b52a329deab838.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
отдых в абхазии, туристы, абхазия, россия
отдых в абхазии, туристы, абхазия, россия
Спрос на отдых в Абхазии на начало мая вырос в четыре раза по сравнению с 2024 годом
11:28 08.04.2025 (обновлено: 12:55 08.04.2025)
СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Спрос на отдых в Абхазии на начало мая вырос в четыре раза по сравнению с 2024 годом, следует из данных аналитиков OneTwoTrip.
В четыре раза увеличился интерес российских туристов к Катару, в два раза больше заказов в ОАЭ, Египт, Индию и на Шри-Ланку.
Абхазия летом может принять до 2,5 млн туристов из России – это на 18% больше, чем в прошлом году.