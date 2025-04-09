https://sputnik-abkhazia.ru/20250409/bolee-350-proektov-odobrili-po-programme-razvitiya-selskogo-khozyaystva-v-2024-godu-1054408041.html

Более 350 проектов одобрили по программе развития сельского хозяйства в 2024 году

Более 350 проектов одобрили по программе развития сельского хозяйства в 2024 году

Sputnik Абхазия

Программа реализуется с 2021 года, в этом году на нее выделено 150 миллионов рублей. 09.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-09T13:41+0300

2025-04-09T13:41+0300

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СУХУМ, 9 апр – Sputnik. В 2024 году по программе "Развитие сельского хозяйства" одобрили 353 проекта, сообщил секретарь комиссии Минсельхоза Теваз Ачба.И.о. главы Минсельхоза Беслан Джопуа подчеркнул, что крестьяне в Абхазии очень заинтересованы в программе развития сельского хозяйства. "Не выдавая на руки денежных средств, мы смогли оказать помощь именно небольшим предприятиям, для создания малых предприятий, при закладке многолетних садов, по всем направлениям", — подчеркнул он. В 2025 году на реализацию программы выделено 150 млн рублей, заявки уже поступают. Программа реализуется с 2021 года в целях повышения конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции и увеличения объемов производства, развития фермерских хозяйств, обеспечения занятости сельчан и развития сельских территорий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/vesennie-polevye-raboty-v-abkhazii-nachalis-pozzhe-iz-za-pogody-1054167635.html

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