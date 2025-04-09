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Более 350 проектов одобрили по программе развития сельского хозяйства в 2024 году
Более 350 проектов одобрили по программе развития сельского хозяйства в 2024 году
Sputnik Абхазия
Программа реализуется с 2021 года, в этом году на нее выделено 150 миллионов рублей. 09.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-09T13:41+0300
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СУХУМ, 9 апр – Sputnik. В 2024 году по программе "Развитие сельского хозяйства" одобрили 353 проекта, сообщил секретарь комиссии Минсельхоза Теваз Ачба.И.о. главы Минсельхоза Беслан Джопуа подчеркнул, что крестьяне в Абхазии очень заинтересованы в программе развития сельского хозяйства. "Не выдавая на руки денежных средств, мы смогли оказать помощь именно небольшим предприятиям, для создания малых предприятий, при закладке многолетних садов, по всем направлениям", — подчеркнул он. В 2025 году на реализацию программы выделено 150 млн рублей, заявки уже поступают. Программа реализуется с 2021 года в целях повышения конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции и увеличения объемов производства, развития фермерских хозяйств, обеспечения занятости сельчан и развития сельских территорий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/vesennie-polevye-raboty-v-abkhazii-nachalis-pozzhe-iz-za-pogody-1054167635.html
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Более 350 проектов одобрили по программе развития сельского хозяйства в 2024 году
13:41 09.04.2025 (обновлено: 13:56 09.04.2025)
Программа реализуется с 2021 года, в этом году на нее выделено 150 миллионов рублей.
СУХУМ, 9 апр – Sputnik. В 2024 году по программе "Развитие сельского хозяйства" одобрили 353 проекта, сообщил секретарь комиссии Минсельхоза Теваз Ачба.
По словам Ачба, всего было подано более 500 заявок. Общая сумма выплат по одобренным составила 134,7 млн рублей.
И.о. главы Минсельхоза Беслан Джопуа подчеркнул, что крестьяне в Абхазии очень заинтересованы в программе развития сельского хозяйства.
"Не выдавая на руки денежных средств, мы смогли оказать помощь именно небольшим предприятиям, для создания малых предприятий, при закладке многолетних садов, по всем направлениям", — подчеркнул он.
В 2025 году на реализацию программы выделено 150 млн рублей, заявки уже поступают.
Программа реализуется с 2021 года в целях повышения конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции и увеличения объемов производства, развития фермерских хозяйств, обеспечения занятости сельчан и развития сельских территорий.