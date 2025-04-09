https://sputnik-abkhazia.ru/20250409/gunba-predstavil-novogo-rukovoditelya-administratsii-prezidenta-abkhazii-1054406749.html
Гунба представил нового руководителя Администрации президента Абхазии
Гунба представил нового руководителя Администрации президента Абхазии
Sputnik Абхазия
Беслан Эшба был назначен руководителем Администрации президента Абхазии указом Бадры Гунба 8 апреля. 09.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-09T12:44+0300
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СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба представил коллективу Администрации президента нового руководителя Беслана Эшба. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Глава государства также поблагодарил бывшего главу Администрации Абесалома Кварчия за добросовестную работу на ответственном посту и выразил уверенность в том, что его опыту и знаниям будет найдено достойное применение.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250408/biografiya-beslana-eshba-1054400966.html
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Гунба представил нового руководителя Администрации президента Абхазии
12:44 09.04.2025 (обновлено: 13:06 09.04.2025)
Беслан Эшба был назначен руководителем Администрации президента Абхазии указом Бадры Гунба 8 апреля.
СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба представил коллективу Администрации президента нового руководителя Беслана Эшба. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
"Опыт, знания и умения Беслана Федоровича будут направлены на благо становления и развития нашего государства", — подчеркнул он.
Глава государства также поблагодарил бывшего главу Администрации Абесалома Кварчия за добросовестную работу на ответственном посту и выразил уверенность в том, что его опыту и знаниям будет найдено достойное применение.