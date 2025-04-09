https://sputnik-abkhazia.ru/20250409/prezident-abkhazii-predstavil-novogo-glavu-administratsii-sukhuma-1054408191.html

Президент Абхазии представил нового и.о. главы администрации Сухума

Президент Абхазии представил нового и.о. главы администрации Сухума

Sputnik Абхазия

Кандидатуру нового главы в течение 30 дней должны рассмотреть депутаты городского Собрания. 09.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-09T13:46+0300

2025-04-09T13:46+0300

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СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Президент Бадра Гунба представил нового и.о. главы администрации Сухума Тимура Агрба. Он подчеркнул, что Агрба уже знаком коллективу, так как работал там более пяти лет и выразил надежду на то, что новый глава сделает все возможное для развития столицы республики. "Я надеюсь, что с приходом нового руководителя многие сложности, которые сегодня актуальны для горожан, будут сняты", — подчеркнул Гунба. Он также поблагодарил за работу бывшего главу города Беслана Эшба, ранее назначенного руководителем Администрации президента Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250409/gunba-predstavil-novogo-rukovoditelya-administratsii-prezidenta-abkhazii-1054406749.html

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