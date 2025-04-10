https://sputnik-abkhazia.ru/20250410/gunba-predstavil-kollektivu-administratsii-ochamchyrskogo-rayona-novogo-glavu-1054418321.html

Гунба представил коллективу администрации Очамчырского района нового главу

Гунба представил коллективу администрации Очамчырского района нового главу

Sputnik Абхазия

Президент Абхазии должен внести кандидатуру главы района на рассмотрение местного Собрания, которое утверждает назначение. 10.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-10T13:16+0300

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СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Президент Бадра Гунба представил коллективу администрации Очамчырского района нового и.о. главы Алхаса Кация.Он пожелал новому руководителю успехов в работе и поблагодарил за работу бывшего главу Беслана Бигвава.Алхас Кация был назначен исполняющим обязанности главы района указом президента от 9 апреля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250409/alkhas-katsiya-naznachen-io-glavy-ochamchyrskogo-rayona-1054412658.html

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