https://sputnik-abkhazia.ru/20250410/gunba-predstavil-kollektivu-administratsii-ochamchyrskogo-rayona-novogo-glavu-1054418321.html
Гунба представил коллективу администрации Очамчырского района нового главу
Гунба представил коллективу администрации Очамчырского района нового главу
Sputnik Абхазия
Президент Абхазии должен внести кандидатуру главы района на рассмотрение местного Собрания, которое утверждает назначение. 10.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-10T13:16+0300
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СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Президент Бадра Гунба представил коллективу администрации Очамчырского района нового и.о. главы Алхаса Кация.Он пожелал новому руководителю успехов в работе и поблагодарил за работу бывшего главу Беслана Бигвава.Алхас Кация был назначен исполняющим обязанности главы района указом президента от 9 апреля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250409/alkhas-katsiya-naznachen-io-glavy-ochamchyrskogo-rayona-1054412658.html
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абхазия, новости, очамчырский район
Гунба представил коллективу администрации Очамчырского района нового главу
13:16 10.04.2025 (обновлено: 13:56 10.04.2025)
Президент Абхазии должен внести кандидатуру главы района на рассмотрение местного Собрания, которое утверждает назначение.
СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Президент Бадра Гунба представил коллективу администрации Очамчырского района нового и.о. главы Алхаса Кация.
Он пожелал новому руководителю успехов в работе и поблагодарил за работу бывшего главу Беслана Бигвава.
Алхас Кация был назначен исполняющим обязанности главы района указом президента от 9 апреля.