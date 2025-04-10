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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250410/gunba-predstavil-kollektivu-administratsii-ochamchyrskogo-rayona-novogo-glavu-1054418321.html
Гунба представил коллективу администрации Очамчырского района нового главу
Гунба представил коллективу администрации Очамчырского района нового главу
Sputnik Абхазия
Президент Абхазии должен внести кандидатуру главы района на рассмотрение местного Собрания, которое утверждает назначение. 10.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Президент Бадра Гунба представил коллективу администрации Очамчырского района нового и.о. главы Алхаса Кация.Он пожелал новому руководителю успехов в работе и поблагодарил за работу бывшего главу Беслана Бигвава.Алхас Кация был назначен исполняющим обязанности главы района указом президента от 9 апреля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250409/alkhas-katsiya-naznachen-io-glavy-ochamchyrskogo-rayona-1054412658.html
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абхазия, новости, очамчырский район

Гунба представил коллективу администрации Очамчырского района нового главу

13:16 10.04.2025 (обновлено: 13:56 10.04.2025)
© Foto / администрация президента Абхазии Представление коллективу Очамчырской администрации Алхаса Кация
Представление коллективу Очамчырской администрации Алхаса Кация - Sputnik Абхазия, 1920, 10.04.2025
© Foto / администрация президента Абхазии
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Президент Абхазии должен внести кандидатуру главы района на рассмотрение местного Собрания, которое утверждает назначение.
СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Президент Бадра Гунба представил коллективу администрации Очамчырского района нового и.о. главы Алхаса Кация.
Он пожелал новому руководителю успехов в работе и поблагодарил за работу бывшего главу Беслана Бигвава.
Алхас Кация был назначен исполняющим обязанности главы района указом президента от 9 апреля.
Алхас Кация - Sputnik Абхазия, 1920, 09.04.2025
В Абхазии
Алхас Кация назначен и.о. главы Очамчырского района
Вчера, 20:07
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