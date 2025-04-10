https://sputnik-abkhazia.ru/20250410/pobedit-vraga-lyuboy-tsenoy-istoriya-ekateriny-sinyavskoy-1054419357.html

Победить врага любой ценой: история Екатерины Синявской

Победить врага любой ценой: история Екатерины Синявской

Sputnik Абхазия

Екатерина Синявская попала на фронт в 18-летнем возрасте. Ее боевой путь начался в Батуми в 1942 году и завершился на Дальнем Востоке в ноябре 1945-го. 10.04.2025, Sputnik Абхазия

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2025-04-10T15:09+0300

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80-летие победы в великой отечественной войне

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Свою историю Екатерина Васильевна рассказала корреспонденту Sputnik в 2023 году.Sputnik22 июня 1941 года 18-летняя Екатерина Васильевна отмечала выпускной. После школы она планировала стать врачом, но этим планам не суждено было сбыться. Ей был уготован другой путь.По распределению Синявская попала в Батуми. Главной задачей было защищать порт от немецких самолетов. Там же, в порту, располагалась боевая артиллерия. Екатерина Васильевна одновременно была дальномерщиком, прибористом и связистом.По словам Синявской, батумский порт был единственным, который немцы не бомбили. На войне Екатерина Васильевна не получила ни контузии, ни ранений, но один день в ее памяти остался навсегда."Нам сообщили, что бомбить порт летят 36 вражеских самолетов. Времени нет. Было принято решение сделать дымовую завесу. Мы не видели друг друга, нечем было дышать. Эту тишину, а за ней гул летящих самолетов страшно вспоминать. Мы все стояли в таком месте, под которым находились трубы с бензином и керосином. Нам хватило бы одной бомбы… И тут мы понимаем, что немецкие самолеты пролетают мимо. Тишина. Потом начались взрывы, оказывается, поодаль был построен "лжепорт", его немцы и начали бомбить. Дымовая завеса рассеялась, мы посмотрели друг на друга – все были белее мела", – рассказывала ветеран.В Батуми Екатерина Синявская прослужила три года. За это время ее назначили комсоргом батальона. Затем ее направили в Сухум комсоргом 20-й зенитно-пулеметной батареи, которая защищала железнодорожные мосты от бомбежек. А уже перед самым концом войны перед дивизионом Екатерины Синявской поставили новую задачу – охранять запасный командный пункт 1-й Дальневосточной армии.День Победы, 9 мая 1945 года, Екатерина Васильевна вместе с другими сослуживцами отмечала в "пульмановских" вагонах. Девушки поначалу даже не знали, что Берлин пал. Они сидели на полу в поезде, свесив ноги вниз, а люди на улице что-то кричали и бросали в них цветы."Мы не понимали, почему так себя ведут женщины. И вот, когда мы приехали на Байкал, нас стали поздравлять. Мы поначалу не понимали, с чем нас поздравляют. Оказывается, с Днем Победы. Вот эти женщины, которые по пути нам цветы бросали, думали, что мы с Запада едем. А когда нам сказали, что День Победы, мы потеряли головы. Бросали пилотки вверх, с кем обнимались, с кем целовались. Такая радость была, неописуемая. Как мы находили свои пилотки – не знаю", – с улыбкой вспоминала Екатерина Васильевна.На Дальнем Востоке Синявская прослужила еще полгода. После того как война Америки с Японией закончилась (2 сентября 1945 года - прим.), девушек стали демобилизовывать.С Дальнего Востока в Абхазию Синявская добиралась долго. Домой она вернулась лишь в ноябре 1945 года, спустя 3,5 года армии.После службы Екатерина Васильевна вернулась домой, в Кодор. Здесь же она встретила своего будущего мужа.Синявская была награждена орденом Отечественной II степени, медалями “За боевые заслуги”, “За оборону Кавказа”, “За победу над Германией”," За победу над Японией". Она ушла из жизни в январе 2024 года в возрасте 101 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250409/zaschitnik-kavkaza-o-voennom-puti-veterana-velikoy-otechestvennoy-rasima-otyrba-1054401631.html

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лица победы, великая отечественная война, история, абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне