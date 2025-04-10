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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 апреля
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Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием мало градиентного поля пониженного давления. 10.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-10T17:38+0300
2025-04-10T17:38+0300
2025-04-10T17:38+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 10 апр – Sputnik. В пятницу, 11 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, туман. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +9°С до +14°С. Температура морской воды +12°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 апреля
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием мало градиентного поля пониженного давления.
СУХУМ, 10 апр – Sputnik. В пятницу, 11 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, туман. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.