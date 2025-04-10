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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 апреля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием мало градиентного поля пониженного давления. 10.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-10T17:38+0300

2025-04-10T17:38+0300

2025-04-10T17:38+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 10 апр – Sputnik. В пятницу, 11 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, туман. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +9°С до +14°С. Температура морской воды +12°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии