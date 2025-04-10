https://sputnik-abkhazia.ru/20250410/u-kitaya-est-uboynyy-kozyr-protiv-trampa-1054415529.html

У Китая есть убойный козырь против Трампа

У Китая есть убойный козырь против Трампа

Sputnik Абхазия

Ну что ж, свершилось. Торговая война Соединенных Штатов и Китая официально зашла на второй, гораздо более крутой вираж. 10.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-10T15:46+0300

2025-04-10T15:46+0300

2025-04-10T15:46+0300

сша

китай

политика

экономика

мнение

авторы

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/18/1036042762_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_5b800f18aadd19b54312312a07a1f5b7.jpg

Вашингтон ввел заградительные пошлины на все группы китайских товаров в размере 104 процентов, Пекин нанес встречный удар весом в 84 процента на весь звездно-полосатый импорт — в ответ Дональд Трамп поднял ставки, то есть тарифы, до 125 процентов, пишет Сергей Савчук для РИА Новости.Международные рынки и биржи по этому поводу шатаются, котировки скачут, как угорелые, и никто не берется прогнозировать дальнейшее развитие событий даже на самом коротком отрезке вперед. Вдобавок министр обороны Пит Хегсет внезапно вышел в эфир из Панамы, прямо с берега одноименного канала, и заявил, что Китай данную транспортную артерию не строил и Вашингтон не позволит использовать ее как оружие против США. Также Хегсет сообщил панамскому президенту Хосе Раулю Мулино, что он вместе со всей страной выходит из проекта "Шелковый путь" и возобновляет военные учения и сотрудничество с Пентагоном.Торгово-экономические отношения КНР и США — это тема даже не научной работы, а многолетних исследований, большинство тем для которых еще даже не случилось. Однако результаты первого раунда и текущие события позволяют провести первоначальный анализ и сделать ряд осторожных предположений. По традиции нас интересует сектор энергетики, благо Дональд Трамп собственноручно вытащил его на самый передний край взаимоотношений с Евросоюзом и спарринга с Поднебесной.Конспективно напомним, что официальной причиной начала первой торговой войны стал дисбаланс в пользу Китая, который на 2018 год составлял более 250 миллиардов долларов. В прошлый раз Трамп торжественно объявил себя лично и США в целом несомненными триумфаторами, но в новую войну стороны вошли с перекосом уже в полтриллиона.Взаимная торговля и особенно китайский экспорт в США начали принудительно снижаться еще во время администрации Байдена. Конкретно по итогам 2023-го Вашингтон ограничил взаимную торговлю на 13 процентов, что в денежном эквиваленте привело к уменьшению общего объема взаимных операций до отметки ниже 500 миллиардов долларов.При этом нужно всегда держать в голове тот факт, что реальность разительно отличается от инфантильно-идеалистической картины мира, создаваемой в массовом сознании посредством информационных технологий пропаганды. Речь о том, что и в прошлый раз, и в текущем моменте обе (жирно подчеркнем это слово) стороны критически нуждаются и в продажах своих товаров оппоненту, и в получении обратных услуг от него. США просто некуда сбывать свою сою, пшеницу и кукурузу стоимостью 25 миллиардов в год. В мире нет рынков сбыта аналогичной глубины, и ни одна другая страна не заплатит за это 25 миллиардов долларов, притом что следующие экспортные позиции Штатов отстают по выручке от этой сельскохозяйственной тройки почти вдвое.США по итогам прошлого года, согласно данным US Census Bureau, отправили в Китай товаров на 143 миллиарда долларов, из которых, помимо уже указанного, 15,3 миллиарда принес экспорт электроники и интегральных микросхем, еще 14 "ярдов" добавили поставки нефти, газа и угля.Китайская "всемирная фабрика" наторговала с американскими клиентами 434 миллиарда долларов, попутно увеличив объем экспорта на три процента (плюс 12 миллиардов от 2023-го). Взаимная торговля в целом сократилась, но Пекин умудрился увеличить свое присутствие на американском рынке. Главные экспортные позиции Поднебесной: электронное и электрооборудование (124 миллиарда), продукция тяжелого машиностроения, включая оборудование для АЭС и энергетики (88 миллиардов), мебель, осветительное оборудование и объекты модульного строительства (30,6 миллиарда), игрушки, видеоигры, спортивный инвентарь (29 миллиардов) и так далее по списку аналитического центра Trading Economics.Еще раз подчеркнем, что обеим странам нужно и продавать свои товары оппоненту, и получать, причем у США здесь кратно большая зависимость.Пекин, конечно же, прекрасно отдавал себе отчет в неизбежности нового противостояния, анализировал слабые места Соединенных Штатов, готовил контрмеры, и пока что меньшие тарифные ставки тут не должны никого вводить в заблуждение.Китай уже нанес сильный и неявный удар в уязвимое брюхо американской энергетики. КНР уже 60 суток не покупает американский СПГ, объем импорта — ноль. В прошлый раз Пекин игнорировал демократический сжиженный газ на протяжении 400 дней, тем самым выведя американских трейдеров с премиального рынка АТР.Кто еще не провел мысленную параллель, подскажем: агрессивная интервенция на рынки Европы в 2018-2019 годах состоялась именно по причине китайского эмбарго, из-за чего образовались избыточные, нереализуемые объемы СПГ. Вместо КНР их принудительно "впарили" европейцам, посадив их на иглу зависимости. Куда их будут сбывать сейчас — вопрос открытый, но старушке Европе лучше заранее напечатать побольше денег, если она хочет пройти следующий отопительный сезон.Американские профильные ресурсы отмечают, что на фоне едва начавшейся войны фиксируется кризис в секторе американской альтернативной энергетики. Строительство и эксплуатация ветровых и солнечных станций на 90 процентов зависят от поставок литийионных аккумуляторов из КНР и в такой же пропорции — от поставок различных комплектующих из Вьетнама и Южной Кореи, которые тоже угодили под санкционный каток. Согласно отчету Управления энергетической безопасности (EIA), в 2024-м доля ВИЭ в энергобалансе Соединенных Штатов достигла 21 процента. Из этого же источника мы знаем, что за прошлый год американские электростанции всех типов выработали 4,3 тысячи тераватт-часов, то есть на долю ВИЭ пришлось 840 тераватт-часов генерации. Соответственно, этот объем теперь находится под угрозой выпадения из общего баланса, что не обрушит энергетику и экономику в целом, но уничтожит тщательно созданную систему максимального благоприятствования миграции производств в США. В ее основу, помимо льготного налогообложения, была заложена предельно дешевая электроэнергия, что на фоне рекордных цен в Европе делает условный Техас крайне привлекательным для индустриальной релокации.Конечно же, это не конец, а лишь пролог большой торговой войны. Однако Китай уже нанес незаметный, но крайне коварный удар в одну из самых болевых точек Соединенных Штатов. Как видно, китайцы не только умеют успешно копировать и переосмыслять чужие технические разработки, но и весьма поднаторели в искусстве асимметричных ударов.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250315/tramp-poprosil-u-putina-poschady-schet-poshel-na-chasy-1054129607.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/tramp-pustil-v-khod-glavnoe-oruzhie-ssha-1054113089.html

сша

китай

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

сша, китай, политика, экономика, мнение, авторы, колумнисты