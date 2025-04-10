https://sputnik-abkhazia.ru/20250410/vtoraya-gruppa-shkolnikov-iz-abkhazii-otpravilas-v-artek-1054415383.html

Вторая группа школьников из Абхазии отправилась в "Артек"

Вторая группа школьников из Абхазии отправилась в "Артек"

Sputnik Абхазия

Ранее в этом году в "Артеке" побывали более ста детей из Абхазии. 10.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-10T11:40+0300

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СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вторая группа школьников из Абхазии отправилась в "Артек". И.о. замминистра просвещения Ада Кварчелия отметила, что возможность побывать в "Артеке" получили дети, которые показали хорошие результаты в учебе и стали победителями школьных олимпиад. Ранее в этом году в "Артеке" побывали более ста детей из Абхазии. Увеличение квоты для республики стало возможным благодаря договоренностям с Минпросвещения России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250401/abkhazskie-shkolniki-zavershili-smenu-v-arteke-1054304780.html

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