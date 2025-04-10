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Вторая группа школьников из Абхазии отправилась в "Артек"
Вторая группа школьников из Абхазии отправилась в "Артек"
Sputnik Абхазия
Ранее в этом году в "Артеке" побывали более ста детей из Абхазии. 10.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-10T11:40+0300
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СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вторая группа школьников из Абхазии отправилась в "Артек". И.о. замминистра просвещения Ада Кварчелия отметила, что возможность побывать в "Артеке" получили дети, которые показали хорошие результаты в учебе и стали победителями школьных олимпиад. Ранее в этом году в "Артеке" побывали более ста детей из Абхазии. Увеличение квоты для республики стало возможным благодаря договоренностям с Минпросвещения России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250401/abkhazskie-shkolniki-zavershili-smenu-v-arteke-1054304780.html
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Вторая группа школьников из Абхазии отправилась в "Артек"
11:40 10.04.2025 (обновлено: 11:43 10.04.2025)
Ранее в этом году в "Артеке" побывали более ста детей из Абхазии.
СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вторая группа школьников из Абхазии отправилась в "Артек".
В нее вошли 16 человек. Смена продлится три недели, до 2 мая.
И.о. замминистра просвещения Ада Кварчелия отметила, что возможность побывать в "Артеке" получили дети, которые показали хорошие результаты в учебе и стали победителями школьных олимпиад.
Ранее в этом году в "Артеке" побывали более ста детей из Абхазии. Увеличение квоты для республики стало возможным благодаря договоренностям с Минпросвещения России.