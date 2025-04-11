https://sputnik-abkhazia.ru/20250411/final-konkursa-komanda-abkhazii-otkrylsya-v-sukhume-1054447844.html
Финальный этап конкурса "Команда Абхазии" открылся в Сухуме
Финальный этап конкурса "Команда Абхазии" открылся в Сухуме
Sputnik Абхазия
Участникам предстоит продемонстрировать свои деловые и личностные качества, пройти комплексную оценку управленческих компетенций. 11.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-11T20:40+0300
2025-04-11T20:40+0300
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СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Финал управленческого конкурса "Команда Абхазии" открылся в Сухуме. Он будет проходить в течение трех дней – победителей определят 13 апреля.Мероприятие посетил вице-президент Беслан Бигвава. Он подчеркнул важность проекта для республики, поздравил финалистов, а также поблагодарил представителей платформы "Россия - страна возможностей" за помощь в организации конкурса."Участие в таком проекте – это большой опыт для каждого из вас, попасть в финал считаю уже огромным успехом", - заметил он.Гендиректор платформы "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин, в свою очередь, поблагодарил президента Абхазии Бадру Гунба за проявленную инициативу в организации конкурса, которую поддержал российский лидер Владимир Путин.По словам Бетина, финалисты конкурса представляют интересы не только трех тысяч человек, подавших заявки на участие, но и всех жителей Абхазии. Он выразил уверенность в том, что, исходя из темпов, которыми развивается новый проект, в Абхазии сложится хороший кадровый резерв.Член наблюдательного совета конкурса, ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия подчеркнул, что дойти до финала конкурса "Команда Абхазии" – уже большой успех."Сердечно поздравляю вас всех с победой, потому что необязательно сегодня войти в двадцатку, дойти до этого уровня - это уже большой успех", - сказал Гварамия.После открытия конкурса заместитель гендиректора платформы "Россия – страна возможностей" Дмитрий Гужеля провел для финалистов конкурса лекцию на тему "Компетенции будущего".В финальной части конкурса участникам предстоит продемонстрировать свои деловые и личностные качества, пройти комплексную оценку управленческих компетенций.Прием заявок на конкурс начался 12 февраля, победителями станут 20 человек. Для них будет доступно обучение на базе мастерской управления "Сенеж" платформы "Россия – страна возможностей", стажировки в российских государственных структурах и ведущих компаниях. Кроме того, у них появится возможность занять ответственные должности в органах власти республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250408/kara-osman-ogly-o-konkurse-komanda-abkhazii-vozmozhnost-opredeleniya-kadrovogo-potentsiala-1054392242.html
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абхазия, новости, конкурс "команда абхазии"
абхазия, новости, конкурс "команда абхазии"
Финальный этап конкурса "Команда Абхазии" открылся в Сухуме
20:40 11.04.2025 (обновлено: 20:41 11.04.2025)
Участникам предстоит продемонстрировать свои деловые и личностные качества, пройти комплексную оценку управленческих компетенций.
СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Финал управленческого конкурса "Команда Абхазии" открылся в Сухуме.
Он будет проходить в течение трех дней – победителей определят 13 апреля.
Мероприятие посетил вице-президент Беслан Бигвава. Он подчеркнул важность проекта для республики, поздравил финалистов, а также поблагодарил представителей платформы "Россия - страна возможностей" за помощь в организации конкурса.
"Участие в таком проекте – это большой опыт для каждого из вас, попасть в финал считаю уже огромным успехом", - заметил он.
Гендиректор платформы "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин, в свою очередь, поблагодарил президента Абхазии Бадру Гунба за проявленную инициативу в организации конкурса, которую поддержал российский лидер Владимир Путин.
"Несмотря на то, что у нас еще финал не завершился, мне кажется, у нас все получилось. Более трех тысяч регистраций говорят сами за себя. Лично я считаю, что все люди, которые приняли для себя ответственное решение пойти на конкурс, отвечали себе на вопрос о том, готовы ли они служить Отчизне, готовы ли они служить Республике Абхазия", - заявил он.
По словам Бетина, финалисты конкурса представляют интересы не только трех тысяч человек, подавших заявки на участие, но и всех жителей Абхазии. Он выразил уверенность в том, что, исходя из темпов, которыми развивается новый проект, в Абхазии сложится хороший кадровый резерв.
Член наблюдательного совета конкурса, ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия подчеркнул, что дойти до финала конкурса "Команда Абхазии" – уже большой успех.
"Сердечно поздравляю вас всех с победой, потому что необязательно сегодня войти в двадцатку, дойти до этого уровня - это уже большой успех", - сказал Гварамия.
После открытия конкурса заместитель гендиректора платформы "Россия – страна возможностей" Дмитрий Гужеля провел для финалистов конкурса лекцию на тему "Компетенции будущего".
В финальной части конкурса участникам предстоит продемонстрировать свои деловые и личностные качества, пройти комплексную оценку управленческих компетенций.
Прием заявок на конкурс начался 12 февраля, победителями станут 20 человек. Для них будет доступно обучение на базе мастерской управления "Сенеж" платформы "Россия – страна возможностей", стажировки в российских государственных структурах и ведущих компаниях.
Кроме того, у них появится возможность занять ответственные должности в органах власти республики.