https://sputnik-abkhazia.ru/20250411/final-konkursa-komanda-abkhazii-otkrylsya-v-sukhume-1054447844.html

Финальный этап конкурса "Команда Абхазии" открылся в Сухуме

Финальный этап конкурса "Команда Абхазии" открылся в Сухуме

Sputnik Абхазия

Участникам предстоит продемонстрировать свои деловые и личностные качества, пройти комплексную оценку управленческих компетенций. 11.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-11T20:40+0300

2025-04-11T20:40+0300

2025-04-11T20:41+0300

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Финал управленческого конкурса "Команда Абхазии" открылся в Сухуме. Он будет проходить в течение трех дней – победителей определят 13 апреля.Мероприятие посетил вице-президент Беслан Бигвава. Он подчеркнул важность проекта для республики, поздравил финалистов, а также поблагодарил представителей платформы "Россия - страна возможностей" за помощь в организации конкурса."Участие в таком проекте – это большой опыт для каждого из вас, попасть в финал считаю уже огромным успехом", - заметил он.Гендиректор платформы "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин, в свою очередь, поблагодарил президента Абхазии Бадру Гунба за проявленную инициативу в организации конкурса, которую поддержал российский лидер Владимир Путин.По словам Бетина, финалисты конкурса представляют интересы не только трех тысяч человек, подавших заявки на участие, но и всех жителей Абхазии. Он выразил уверенность в том, что, исходя из темпов, которыми развивается новый проект, в Абхазии сложится хороший кадровый резерв.Член наблюдательного совета конкурса, ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия подчеркнул, что дойти до финала конкурса "Команда Абхазии" – уже большой успех."Сердечно поздравляю вас всех с победой, потому что необязательно сегодня войти в двадцатку, дойти до этого уровня - это уже большой успех", - сказал Гварамия.После открытия конкурса заместитель гендиректора платформы "Россия – страна возможностей" Дмитрий Гужеля провел для финалистов конкурса лекцию на тему "Компетенции будущего".В финальной части конкурса участникам предстоит продемонстрировать свои деловые и личностные качества, пройти комплексную оценку управленческих компетенций.Прием заявок на конкурс начался 12 февраля, победителями станут 20 человек. Для них будет доступно обучение на базе мастерской управления "Сенеж" платформы "Россия – страна возможностей", стажировки в российских государственных структурах и ведущих компаниях. Кроме того, у них появится возможность занять ответственные должности в органах власти республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250408/kara-osman-ogly-o-konkurse-komanda-abkhazii-vozmozhnost-opredeleniya-kadrovogo-potentsiala-1054392242.html

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