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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 апреля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодной воздушной массы и барического поля, как пониженного, так и повышенного... 11.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-11T18:52+0300

2025-04-11T18:52+0300

2025-04-11T18:52+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 11 апр - Sputnik. В выходные дни, 12 и 13 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу ночью и утром возможен дождь разной интенсивности, местами в предгорных районах дождь со снегом, в прибрежной полосе дождь с градом, гроза, в горах снег. В воскресенье без осадков. Атмосферное давление – нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до 6°С, днем от +8°С до +13°С. Температура морской воды +11°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла. Относительная влажность воздуха 60-90%.

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