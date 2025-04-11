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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 апреля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодной воздушной массы и барического поля, как пониженного, так и повышенного... 11.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-11T18:52+0300
2025-04-11T18:52+0300
2025-04-11T18:52+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 11 апр - Sputnik. В выходные дни, 12 и 13 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу ночью и утром возможен дождь разной интенсивности, местами в предгорных районах дождь со снегом, в прибрежной полосе дождь с градом, гроза, в горах снег. В воскресенье без осадков. Атмосферное давление – нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до 6°С, днем от +8°С до +13°С. Температура морской воды +11°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла. Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 апреля
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодной воздушной массы и барического поля, как пониженного, так и повышенного давления.
СУХУМ, 11 апр - Sputnik. В выходные дни, 12 и 13 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу ночью и утром возможен дождь разной интенсивности, местами в предгорных районах дождь со снегом, в прибрежной полосе дождь с градом, гроза, в горах снег.
В воскресенье без осадков.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до 6°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.