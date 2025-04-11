https://sputnik-abkhazia.ru/20250411/vrednaya-privychka-noshenie-oruzhiya--ugroza-obschestvu-v-abkhazii-1054420697.html

Вредная привычка: ношение оружия – угроза обществу в Абхазии

Вредная привычка: ношение оружия – угроза обществу в Абхазии

Sputnik Абхазия

Алексей Ломия, Sputnik 11.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-11T17:41+0300

2025-04-11T17:41+0300

2025-04-11T18:27+0300

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Алексей Ломия, SputnikНаверняка все помнят крылатую фразу о том, что люди были сильными и слабыми, но мистер Кольт изобрел пистолет и сделал всех равными. Такое ощущение, что у нас этот афоризм, на мой взгляд, слишком буквально восприняли представители молодого поколения. И ладно, если это было просто вредной привычкой какого-то отдельного человека, но тут дело в том, что это стало угрожать обществу. Любое оружие, которое носят с собой, рано или поздно используют. А вот как и при каких обстоятельствах, мы уже по факту читаем в криминальной хронике. В итоге, что получаем в сухом остатке? Имидж республики, которая должна быть туристической Меккой, комфортной и безопасной, неумолимо падает. Статистика преступлений зашкаливает. И что самое страшное – люди гибнут в мирное время, причем чаще всего это молодые ребята, которым надо жить, создавать семьи, строить наше государство и наше будущее.Суть проблемыНо в чем дело?! С незаконным оборотом оружия в Абхазии ведется неустанная борьба. Мы постоянно видим видеоролики о том, что "в результате проведения профилактических мероприятий у гражданина такого-то изъято незаконно носимое оружие". Роликов предостаточно, видно, что правоохранительные органы предпринимают усилия, чтобы искоренить это зло, но вместе с тем мы все еще слышим новости, да и видим, что оружие носят, что оно стреляет, что происходят трагедии.В чем же корень зла? Можно попытаться разобраться в ситуации сквозь призму событий в новейшей истории страны. Очевидно, что количество незарегистрированного оружия на руках у населения резко выросло после Отечественной войны народа Абхазии. И в этом нет ничего удивительного. Оккупанты настолько хаотично и быстро убегали из Абхазии, что оставили здесь десятки тысяч стволов разного калибра. И, надо признать, особой сознательности и желания сдать его государству у населения с тех времен не наблюдается. Потом были события 1998 и 2008 годов, это на порядок пополнило арсенал незаконно хранимого оружия. Государство пыталось бороться с проблемой различными способами, в том числе ужесточением законодательства. Были варианты обмена боевого оружия на охотничьи ружья. Какие-то оптимистические моменты в этой борьбе наблюдались, но факт остается фактом – мы пока далеки от момента, когда можем вздохнуть и с уверенностью сказать, что правоохранительным органам удалось навести полный порядок в сфере оборота огнестрельного оружия. Ничего революционно нового в этом предлагать не стоит. Как всегда, самые опробованные методы борьбы – это наведение порядка в учете законно хранимого оружия и неустанная борьба с теми, кто уклоняется от регистрации автоматов и пистолетов.Естественно, надо на корню пресекать факты ношения оружия, особенно в общественных местах всем, кроме сотрудников правоохранительных органов, даже тем, кто имеет разрешение. А с переступившими закон нужно поступать так, как предусмотрено уголовным законодательством, честно, принципиально, без поблажек, вне зависимости от биографии и званий.Личный примерХорошим подспорьем в этой непростой борьбе должны стать личные примеры граждан. Я бы даже предложил некую инициативу: пусть граждане, умудренные опытом, в том числе негативным, искренне поделятся своими примерами из жизни, обратятся к молодежи с призывом прекратить ношение оружия под девизом "Почему я перестал носить оружие". Может, это хоть кого-то образумит, хоть кто-то призадумается.Чтобы не быть голословным и не заниматься просто популизмом, готов поделиться своей историей. В лихие послевоенные годы я всегда носил при себе пистолет. Это была вынужденная необходимость – я работал в таможенных органах, сотрудники которых всегда стояли в первых рядах противодействия террористическим проискам заингурских врагов. Нам приходилось дежурить в приграничье, помимо этого, мы принимали торговые суда различных государств. К сожалению, у нас были и потери. Зачастую это происходило на рейдах. Там могли возникнуть различные ситуации, иногда даже приходилось прибегать к демонстрации огнестрельного оружия. Надо признать, что и в быту тогда все было непросто, очень много среди нас было "заболевших войной людей". Не все смогли преодолеть до конца эту психологическую травму и влиться в мирную жизнь. Соответственно, с ними возникали конфликтные ситуации, когда порой единственным аргументом для охлаждения пыла служило наличие у тебя оружия. Но времена шли, обстановка менялась, а привычка носить пистолет не уходила. Я настолько с ним "сросся", что иногда вспоминал о его наличии в последний момент, тогда, когда, например, нужно было переходить государственную границу. Но иногда происходят неожиданные события. У меня произошел абсолютно незначимый бытовой конфликт. Всякое случается по молодости, и простая словесная потасовка переросла в рукоприкладство. Все очень быстро этим и закончилось бы, но история имела продолжение – выяснять со мной отношения подъехали разгоряченные братья и друзья того человека. Я уже находился дома, а пистолет по привычке был при мне, в наплечной кобуре. И когда я выходил к подъехавшим людям, я неожиданно для самого себя оставил его дома. Что произошло дальше не особо хочется вспоминать, но самое главное, что на тот момент у меня не было оружия. История, даже моя, маленькая, не любит сослагательного наклонения, но я с ужасом представляю, что могло бы произойти, если бы я не оставил пистолет дома. Синяки и обиды заживают, а ведь могли произойти непоправимые вещи. А уж какой поворот после этого могла получить моя биография, боюсь даже представить. После этого случая я принял однозначное решение – пистолет с собой не носить. И считаю, что это абсолютно правильно. Надеяться надо прежде всего на самого себя, на свои силы и разум, способность погасить конфликт, а не на огневую мощь и убойную силу оружия, которые, кроме бед, не сулят ничего.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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