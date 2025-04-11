https://sputnik-abkhazia.ru/20250411/vrednaya-privychka-noshenie-oruzhiya--ugroza-obschestvu-v-abkhazii-1054420697.html
Вредная привычка: ношение оружия – угроза обществу в Абхазии
Вредная привычка: ношение оружия – угроза обществу в Абхазии
Sputnik Абхазия
Алексей Ломия, Sputnik 11.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-11T17:41+0300
2025-04-11T17:41+0300
2025-04-11T18:27+0300
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Алексей Ломия, SputnikНаверняка все помнят крылатую фразу о том, что люди были сильными и слабыми, но мистер Кольт изобрел пистолет и сделал всех равными. Такое ощущение, что у нас этот афоризм, на мой взгляд, слишком буквально восприняли представители молодого поколения. И ладно, если это было просто вредной привычкой какого-то отдельного человека, но тут дело в том, что это стало угрожать обществу. Любое оружие, которое носят с собой, рано или поздно используют. А вот как и при каких обстоятельствах, мы уже по факту читаем в криминальной хронике. В итоге, что получаем в сухом остатке? Имидж республики, которая должна быть туристической Меккой, комфортной и безопасной, неумолимо падает. Статистика преступлений зашкаливает. И что самое страшное – люди гибнут в мирное время, причем чаще всего это молодые ребята, которым надо жить, создавать семьи, строить наше государство и наше будущее.Суть проблемыНо в чем дело?! С незаконным оборотом оружия в Абхазии ведется неустанная борьба. Мы постоянно видим видеоролики о том, что "в результате проведения профилактических мероприятий у гражданина такого-то изъято незаконно носимое оружие". Роликов предостаточно, видно, что правоохранительные органы предпринимают усилия, чтобы искоренить это зло, но вместе с тем мы все еще слышим новости, да и видим, что оружие носят, что оно стреляет, что происходят трагедии.В чем же корень зла? Можно попытаться разобраться в ситуации сквозь призму событий в новейшей истории страны. Очевидно, что количество незарегистрированного оружия на руках у населения резко выросло после Отечественной войны народа Абхазии. И в этом нет ничего удивительного. Оккупанты настолько хаотично и быстро убегали из Абхазии, что оставили здесь десятки тысяч стволов разного калибра. И, надо признать, особой сознательности и желания сдать его государству у населения с тех времен не наблюдается. Потом были события 1998 и 2008 годов, это на порядок пополнило арсенал незаконно хранимого оружия. Государство пыталось бороться с проблемой различными способами, в том числе ужесточением законодательства. Были варианты обмена боевого оружия на охотничьи ружья. Какие-то оптимистические моменты в этой борьбе наблюдались, но факт остается фактом – мы пока далеки от момента, когда можем вздохнуть и с уверенностью сказать, что правоохранительным органам удалось навести полный порядок в сфере оборота огнестрельного оружия. Ничего революционно нового в этом предлагать не стоит. Как всегда, самые опробованные методы борьбы – это наведение порядка в учете законно хранимого оружия и неустанная борьба с теми, кто уклоняется от регистрации автоматов и пистолетов.Естественно, надо на корню пресекать факты ношения оружия, особенно в общественных местах всем, кроме сотрудников правоохранительных органов, даже тем, кто имеет разрешение. А с переступившими закон нужно поступать так, как предусмотрено уголовным законодательством, честно, принципиально, без поблажек, вне зависимости от биографии и званий.Личный примерХорошим подспорьем в этой непростой борьбе должны стать личные примеры граждан. Я бы даже предложил некую инициативу: пусть граждане, умудренные опытом, в том числе негативным, искренне поделятся своими примерами из жизни, обратятся к молодежи с призывом прекратить ношение оружия под девизом "Почему я перестал носить оружие". Может, это хоть кого-то образумит, хоть кто-то призадумается.Чтобы не быть голословным и не заниматься просто популизмом, готов поделиться своей историей. В лихие послевоенные годы я всегда носил при себе пистолет. Это была вынужденная необходимость – я работал в таможенных органах, сотрудники которых всегда стояли в первых рядах противодействия террористическим проискам заингурских врагов. Нам приходилось дежурить в приграничье, помимо этого, мы принимали торговые суда различных государств. К сожалению, у нас были и потери. Зачастую это происходило на рейдах. Там могли возникнуть различные ситуации, иногда даже приходилось прибегать к демонстрации огнестрельного оружия. Надо признать, что и в быту тогда все было непросто, очень много среди нас было "заболевших войной людей". Не все смогли преодолеть до конца эту психологическую травму и влиться в мирную жизнь. Соответственно, с ними возникали конфликтные ситуации, когда порой единственным аргументом для охлаждения пыла служило наличие у тебя оружия. Но времена шли, обстановка менялась, а привычка носить пистолет не уходила. Я настолько с ним "сросся", что иногда вспоминал о его наличии в последний момент, тогда, когда, например, нужно было переходить государственную границу. Но иногда происходят неожиданные события. У меня произошел абсолютно незначимый бытовой конфликт. Всякое случается по молодости, и простая словесная потасовка переросла в рукоприкладство. Все очень быстро этим и закончилось бы, но история имела продолжение – выяснять со мной отношения подъехали разгоряченные братья и друзья того человека. Я уже находился дома, а пистолет по привычке был при мне, в наплечной кобуре. И когда я выходил к подъехавшим людям, я неожиданно для самого себя оставил его дома. Что произошло дальше не особо хочется вспоминать, но самое главное, что на тот момент у меня не было оружия. История, даже моя, маленькая, не любит сослагательного наклонения, но я с ужасом представляю, что могло бы произойти, если бы я не оставил пистолет дома. Синяки и обиды заживают, а ведь могли произойти непоправимые вещи. А уж какой поворот после этого могла получить моя биография, боюсь даже представить. После этого случая я принял однозначное решение – пистолет с собой не носить. И считаю, что это абсолютно правильно. Надеяться надо прежде всего на самого себя, на свои силы и разум, способность погасить конфликт, а не на огневую мощь и убойную силу оружия, которые, кроме бед, не сулят ничего.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241125/tvortsy-mira-kakuyu-rol-sygrali-rossiyskie-voennye-v-abkhazii-1052974735.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240716/neotvratimost-nakazaniya-protiv-neotvratimosti-smerti-1051701649.html
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абхазия, мнение, авторы, колумнисты
абхазия, мнение, авторы, колумнисты
Наверняка все помнят крылатую фразу о том, что люди были сильными и слабыми, но мистер Кольт изобрел пистолет и сделал всех равными. Такое ощущение, что у нас этот афоризм, на мой взгляд, слишком буквально восприняли представители молодого поколения.
И ладно, если это было просто вредной привычкой какого-то отдельного человека, но тут дело в том, что это стало угрожать обществу. Любое оружие, которое носят с собой, рано или поздно используют. А вот как и при каких обстоятельствах, мы уже по факту читаем в криминальной хронике.
В итоге, что получаем в сухом остатке? Имидж республики, которая должна быть туристической Меккой, комфортной и безопасной, неумолимо падает. Статистика преступлений зашкаливает. И что самое страшное – люди гибнут в мирное время, причем чаще всего это молодые ребята, которым надо жить, создавать семьи, строить наше государство и наше будущее.
Но в чем дело?! С незаконным оборотом оружия в Абхазии ведется неустанная борьба. Мы постоянно видим видеоролики о том, что "в результате проведения профилактических мероприятий у гражданина такого-то изъято незаконно носимое оружие". Роликов предостаточно, видно, что правоохранительные органы предпринимают усилия, чтобы искоренить это зло, но вместе с тем мы все еще слышим новости, да и видим, что оружие носят, что оно стреляет, что происходят трагедии.
В чем же корень зла? Можно попытаться разобраться в ситуации сквозь призму событий в новейшей истории страны. Очевидно, что количество незарегистрированного оружия на руках у населения резко выросло после Отечественной войны народа Абхазии.
И в этом нет ничего удивительного. Оккупанты настолько хаотично и быстро убегали из Абхазии, что оставили здесь десятки тысяч стволов разного калибра. И, надо признать, особой сознательности и желания сдать его государству у населения с тех времен не наблюдается.
Потом были события 1998 и 2008 годов, это на порядок пополнило арсенал незаконно хранимого оружия. Государство пыталось бороться с проблемой различными способами, в том числе ужесточением законодательства. Были варианты обмена боевого оружия на охотничьи ружья.
Какие-то оптимистические моменты в этой борьбе наблюдались, но факт остается фактом – мы пока далеки от момента, когда можем вздохнуть и с уверенностью сказать, что правоохранительным органам удалось навести полный порядок в сфере оборота огнестрельного оружия.
Ничего революционно нового в этом предлагать не стоит. Как всегда, самые опробованные методы борьбы – это наведение порядка в учете законно хранимого оружия и неустанная борьба с теми, кто уклоняется от регистрации автоматов и пистолетов.
Естественно, надо на корню пресекать факты ношения оружия, особенно в общественных местах всем, кроме сотрудников правоохранительных органов, даже тем, кто имеет разрешение. А с переступившими закон нужно поступать так, как предусмотрено уголовным законодательством, честно, принципиально, без поблажек, вне зависимости от биографии и званий.
Хорошим подспорьем в этой непростой борьбе должны стать личные примеры граждан. Я бы даже предложил некую инициативу: пусть граждане, умудренные опытом, в том числе негативным, искренне поделятся своими примерами из жизни, обратятся к молодежи с призывом прекратить ношение оружия под девизом "Почему я перестал носить оружие". Может, это хоть кого-то образумит, хоть кто-то призадумается.
Чтобы не быть голословным и не заниматься просто популизмом, готов поделиться своей историей. В лихие послевоенные годы я всегда носил при себе пистолет. Это была вынужденная необходимость – я работал в таможенных органах, сотрудники которых всегда стояли в первых рядах противодействия террористическим проискам заингурских врагов. Нам приходилось дежурить в приграничье, помимо этого, мы принимали торговые суда различных государств.
К сожалению, у нас были и потери. Зачастую это происходило на рейдах. Там могли возникнуть различные ситуации, иногда даже приходилось прибегать к демонстрации огнестрельного оружия.
Надо признать, что и в быту тогда все было непросто, очень много среди нас было "заболевших войной людей". Не все смогли преодолеть до конца эту психологическую травму и влиться в мирную жизнь. Соответственно, с ними возникали конфликтные ситуации, когда порой единственным аргументом для охлаждения пыла служило наличие у тебя оружия.
Тогда я смело мог подтвердить истину, "пусть лучше пистолет всегда будет со мной, когда он мне не нужен, чем его не будет со мной, когда он действительно понадобится".
Но времена шли, обстановка менялась, а привычка носить пистолет не уходила. Я настолько с ним "сросся", что иногда вспоминал о его наличии в последний момент, тогда, когда, например, нужно было переходить государственную границу.
Но иногда происходят неожиданные события. У меня произошел абсолютно незначимый бытовой конфликт. Всякое случается по молодости, и простая словесная потасовка переросла в рукоприкладство. Все очень быстро этим и закончилось бы, но история имела продолжение – выяснять со мной отношения подъехали разгоряченные братья и друзья того человека.
Я уже находился дома, а пистолет по привычке был при мне, в наплечной кобуре. И когда я выходил к подъехавшим людям, я неожиданно для самого себя оставил его дома. Что произошло дальше не особо хочется вспоминать, но самое главное, что на тот момент у меня не было оружия.
История, даже моя, маленькая, не любит сослагательного наклонения, но я с ужасом представляю, что могло бы произойти, если бы я не оставил пистолет дома. Синяки и обиды заживают, а ведь могли произойти непоправимые вещи. А уж какой поворот после этого могла получить моя биография, боюсь даже представить.
После этого случая я принял однозначное решение – пистолет с собой не носить. И считаю, что это абсолютно правильно. Надеяться надо прежде всего на самого себя, на свои силы и разум, способность погасить конфликт, а не на огневую мощь и убойную силу оружия, которые, кроме бед, не сулят ничего.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.