https://sputnik-abkhazia.ru/20250412/nachalsya-ochnyy-etap-ispytaniy-v-konkurse-komanda-abkhazii-1054452347.html
Второй день финального этапа "Команды Абхазии" открылся в Сухуме
Второй день финального этапа "Команды Абхазии" открылся в Сухуме
Sputnik Абхазия
Из 86 участников по итогам выполненных заданий отберут 20 победителей. 12.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-12T11:42+0300
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СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Второй день финального этапа конкурса "Команда Абхазии" начался в субботу в Сухуме.Участников разбили на 9 команд, задания нужно выполнить за фиксированное время. Они должны успеть изучить свои материалы, обсудить их, выполнить упражнение, создать презентацию, а в конце защитить свою идею. Несмотря на то, что проекты командные, в конкурсе индивидуальный зачет, и каждый участник борется сам за себя. Имена 20 победителей станут известны уже завтра. "Команда Абхазии" проводится при поддержке платформы "Россия — страна возможностей". Проект был запущен 12 февраля, всего поступило более 3 тысяч заявок на участие. Для победителей будет доступно обучение на базе мастерской управления "Сенеж" платформы "Россия – страна возможностей", стажировки в российских государственных структурах и ведущих компаниях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250411/final-konkursa-komanda-abkhazii-otkrylsya-v-sukhume-1054447844.html
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абхазия, конкурс "команда абхазии", новости
Второй день финального этапа "Команды Абхазии" открылся в Сухуме
11:42 12.04.2025 (обновлено: 11:43 12.04.2025)
Из 86 участников по итогам выполненных заданий отберут 20 победителей.
СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Второй день финального этапа конкурса "Команда Абхазии" начался в субботу в Сухуме.
Участников разбили на 9 команд, задания нужно выполнить за фиксированное время. Они должны успеть изучить свои материалы, обсудить их, выполнить упражнение, создать презентацию, а в конце защитить свою идею.
Несмотря на то, что проекты командные, в конкурсе индивидуальный зачет, и каждый участник борется сам за себя. Имена 20 победителей станут известны уже завтра.
"Команда Абхазии" проводится при поддержке платформы "Россия — страна возможностей". Проект был запущен 12 февраля, всего поступило более 3 тысяч заявок на участие.
Для победителей будет доступно обучение на базе мастерской управления "Сенеж" платформы "Россия – страна возможностей", стажировки в российских государственных структурах и ведущих компаниях.