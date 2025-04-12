https://sputnik-abkhazia.ru/20250412/nachalsya-ochnyy-etap-ispytaniy-v-konkurse-komanda-abkhazii-1054452347.html

Второй день финального этапа "Команды Абхазии" открылся в Сухуме

Второй день финального этапа "Команды Абхазии" открылся в Сухуме

Sputnik Абхазия

Из 86 участников по итогам выполненных заданий отберут 20 победителей. 12.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-12T11:42+0300

2025-04-12T11:42+0300

2025-04-12T11:43+0300

в абхазии

абхазия

конкурс "команда абхазии"

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/0c/1054450113_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_419a9a87edc8e71564e117cbef6acfbe.jpg

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Второй день финального этапа конкурса "Команда Абхазии" начался в субботу в Сухуме.Участников разбили на 9 команд, задания нужно выполнить за фиксированное время. Они должны успеть изучить свои материалы, обсудить их, выполнить упражнение, создать презентацию, а в конце защитить свою идею. Несмотря на то, что проекты командные, в конкурсе индивидуальный зачет, и каждый участник борется сам за себя. Имена 20 победителей станут известны уже завтра. "Команда Абхазии" проводится при поддержке платформы "Россия — страна возможностей". Проект был запущен 12 февраля, всего поступило более 3 тысяч заявок на участие. Для победителей будет доступно обучение на базе мастерской управления "Сенеж" платформы "Россия – страна возможностей", стажировки в российских государственных структурах и ведущих компаниях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250411/final-konkursa-komanda-abkhazii-otkrylsya-v-sukhume-1054447844.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, конкурс "команда абхазии", новости