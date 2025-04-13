https://sputnik-abkhazia.ru/20250413/itogi-konkursa-komanda-abkhazii-podveli-v-sukhume-1054468867.html

Итоги конкурса "Команда Абхазии" подвели в Сухуме

Итоги конкурса "Команда Абхазии" подвели в Сухуме

Sputnik Абхазия

"Команда Абхазии" проводилась при поддержке платформы "Россия — страна возможностей". Проект был запущен 12 февраля, всего поступило более 3 тысяч заявок на... 13.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-13T21:25+0300

2025-04-13T21:25+0300

2025-04-13T21:25+0300

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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. В Сухуме подвели итоги конкурса управленцев "Команда Абхазии".В торжественной церемонии приняли участие президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, глава администрации президента Абхазии Беслан Эшба, начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, российский посол Михаил Шургалин.Глава государства подчеркнул, что победителями нужно считать всех финалистов, которых больше 80, так как этапы конкурса были очень сложными."Конкурс был непростым испытанием для всех нас. Но я уверен, что он сплотил вас, позволил ощутить чувство команды, понять, что несмотря на разные подходы и мнения, вы — единая сила, которая способна менять действительность в нашей стране к лучшему", — добавил Гунба.Победу в конкурсе по итогам испытаний одержали не 20 человек, как полагали изначально, а 22. Это связано с тем, что пятеро участников набрали одинаковое количество баллов. Некоторым участникам президент Бадра Гунба сразу предложил занять посты в государственных структурах.Иатыру Ажиба он предложил должность руководителя аппарата Кабмина, Баталу Мушба — должность министра энергетики и транспорта, Апсырту Цвижба — должность главы Управления казначейства Минфина.Организатору конкурса, главе Госкомспорта Таращу Хагба Бадра Гунба предложил занять должность вице-премьера и курировать молодежную политику.По словам Батала Мушба, предложение для него было очень неожиданным, но он готов быть полезным своей стране в любом качестве. Он добавил, что очный этап конкурса выдался очень насыщенным, сложным и интересным. Другая победительница, Майя Цыбулевская, преподает в АГУ, и бросать эту работу не планирует."С учетом имеющегося опыта и уже прочувствовав свои силы в большем масштабе, я надеюсь, что смогу в самом качественном формате работать на благоустройство своей Родины", — поделилась она."Команда Абхазии" проводилась при поддержке платформы "Россия — страна возможностей". Проект был запущен 12 февраля, всего поступило более 3 тысяч заявок на участие. Для финалистов будет доступно обучение на базе мастерской управления "Сенеж" платформы "Россия – страна возможностей", а для победителей - стажировки в российских государственных структурах и ведущих компаниях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250413/konkurs-komanda-abkhazii-obsudili-na-vstreche-v-administratsii-prezidenta-1054463453.html

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