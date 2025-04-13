https://sputnik-abkhazia.ru/20250413/konkurs-komanda-abkhazii-obsudili-na-vstreche-v-administratsii-prezidenta-1054463453.html
Конкурс "Команда Абхазии" обсудили на встрече в Администрации президента
Конкурс "Команда Абхазии" обсудили на встрече в Администрации президента
Sputnik Абхазия
"Команда Абхазии" проводится при поддержке платформы "Россия — страна возможностей". Проект был запущен 12 февраля, всего поступило более 3 тысяч заявок на... 13.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-13T15:25+0300
2025-04-13T15:25+0300
2025-04-13T15:25+0300
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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с начальником Управления Президента России по общественным проектам Сергеем Новиковым, замначальника Управления по внутренней политике Антоном Награлиным и гендиректором платформы "Россия - страна возможностей" Андреем Бетиным. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Гунба подчеркнул важность конкурса "Команда Абхазии" для республики.Антон Награлин, в свою очередь, подчеркнул, что аналогичная программа, "Лидеры России", смогла повысить доверие граждан к работе механизмов профессионального роста"В самореализацию через эти программы верило чуть больше 30% людей. Спустя несколько лет этот показатель вырос до 82%. Это значит, что большинство людей теперь верят в существование открытых возможностей для тех, кто хочет работать на государственной службе", – отметил он. Гендиректор платформы "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин добавил, что финал конкурса - это не завершение программы, а начало нового этапа. В ближайшее время будет организована образовательная программа в мастерской управления "Сенеж" и РАНХиГС, победители получат возможность попасть на стажировки в российские госорганы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250413/otsenochnye-ispytaniya-konkursa-komanda-abkhazii-zaversheny-1054462972.html
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абхазия, конкурс "команда абхазии", новости
абхазия, конкурс "команда абхазии", новости
Конкурс "Команда Абхазии" обсудили на встрече в Администрации президента
"Команда Абхазии" проводится при поддержке платформы "Россия — страна возможностей". Проект был запущен 12 февраля, всего поступило более 3 тысяч заявок на участие.
СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с начальником Управления Президента России по общественным проектам Сергеем Новиковым, замначальника Управления по внутренней политике Антоном Награлиным и гендиректором платформы "Россия - страна возможностей" Андреем Бетиным. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Гунба подчеркнул важность конкурса "Команда Абхазии" для республики.
"Для нас бесценен опыт Российской Федерации, где такого рода конкурсы приносят очень много пользы. Благодаря таким конкурсам уверен в том, что наше взаимодействие принесёт много пользы нашей стране, для увеличения кадрового потенциала", - подчеркнул он.
Антон Награлин, в свою очередь, подчеркнул, что аналогичная программа, "Лидеры России", смогла повысить доверие граждан к работе механизмов профессионального роста
"В самореализацию через эти программы верило чуть больше 30% людей. Спустя несколько лет этот показатель вырос до 82%. Это значит, что большинство людей теперь верят в существование открытых возможностей для тех, кто хочет работать на государственной службе", – отметил он.
Гендиректор платформы "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин добавил, что финал конкурса - это не завершение программы, а начало нового этапа. В ближайшее время будет организована образовательная программа в мастерской управления "Сенеж" и РАНХиГС, победители получат возможность попасть на стажировки в российские госорганы.