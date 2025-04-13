https://sputnik-abkhazia.ru/20250413/otsenochnye-ispytaniya-konkursa-komanda-abkhazii-zaversheny-1054462972.html
Оценочные испытания конкурса "Команда Абхазии" завершены
Оценочные испытания конкурса "Команда Абхазии" завершены
Sputnik Абхазия
В финальном этапе конкурса управленцев приняли участие более 80 человек. 13.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-13T14:01+0300
2025-04-13T14:01+0300
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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Оценочные испытания конкурса "Команда Абхазии" завершены. Кроме того, все участники, прошедшие в финал, смогут принять участие в специальной программе в мастерской управления "Сенеж". "Команда Абхазии" проводится при поддержке платформы "Россия — страна возможностей". Проект был запущен 12 февраля, всего поступило более 3 тысяч заявок на участие.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250412/novuyu-programmu-sozdadut-v-senezhe-dlya-uchastnikov-komandy-abkhazii-1054460785.html
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конкурс "команда абхазии", новости, абхазия
конкурс "команда абхазии", новости, абхазия
Оценочные испытания конкурса "Команда Абхазии" завершены
В финальном этапе конкурса управленцев приняли участие более 80 человек.
СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Оценочные испытания конкурса "Команда Абхазии" завершены.
Имена 20 победителей станут известны уже сегодня. Они получат возможность пройти стажировки в российских федеральных и региональных органах власти.
Кроме того, все участники, прошедшие в финал, смогут принять участие в специальной программе в мастерской управления "Сенеж".
"Команда Абхазии" проводится при поддержке платформы "Россия — страна возможностей". Проект был запущен 12 февраля, всего поступило более 3 тысяч заявок на участие.