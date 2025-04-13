https://sputnik-abkhazia.ru/20250413/otsenochnye-ispytaniya-konkursa-komanda-abkhazii-zaversheny-1054462972.html

Оценочные испытания конкурса "Команда Абхазии" завершены

Оценочные испытания конкурса "Команда Абхазии" завершены

Sputnik Абхазия

В финальном этапе конкурса управленцев приняли участие более 80 человек. 13.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-13T14:01+0300

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2025-04-13T14:01+0300

в абхазии

конкурс "команда абхазии"

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абхазия

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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Оценочные испытания конкурса "Команда Абхазии" завершены. Кроме того, все участники, прошедшие в финал, смогут принять участие в специальной программе в мастерской управления "Сенеж". "Команда Абхазии" проводится при поддержке платформы "Россия — страна возможностей". Проект был запущен 12 февраля, всего поступило более 3 тысяч заявок на участие.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250412/novuyu-programmu-sozdadut-v-senezhe-dlya-uchastnikov-komandy-abkhazii-1054460785.html

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