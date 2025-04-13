https://sputnik-abkhazia.ru/20250413/okhotnik-na-fashistov-kak-arkadiy-raganyan-sbil-nemetskiy-samolet-1054462774.html

Охотник на нацистов: как Аркадий Раганян сбил немецкий самолет

Охотник на нацистов: как Аркадий Раганян сбил немецкий самолет

Sputnik Абхазия

Уроженец Абхазии Аркадий Раганян во время Великой Отечественной войны добровольно ушел на фронт, где командовал пулеметным расчетом. 13.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-13T15:02+0300

2025-04-13T15:02+0300

2025-04-13T15:21+0300

великая победа — 80

абхазия

80-летие победы в великой отечественной войне

лица победы

великая отечественная война

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Своими воспоминаниями он поделился с корреспондентом Sputnik в 2015 году.SputnikПосле освобождения станицы Старотитаровской Краснодарского края, Аркадий Раганян вместе со своим расчетом был переправлен через Азовское море на освобождение Керчи. Там в бою Раганян сбил немецкий самолет, за что получил медаль "За отвагу"."Я был наводчиком. Когда я увидел, что приближается вражеский самолет, пулеметной очередью сбил его, я достаточно метко стрелял. Пилот смог катапультироваться, но его взяли в плен", – говорил он. У ветерана было четверо братьев, все они сражались на полях Великой Отечественной войны."Нас было пять братьев, только я остался жив. Двое погибли на войне, двое вернулись с ранениями, от которых скончались позже", - рассказывал он.Аркадий Раганян освобождал Таманский полуостров и воевал в Крыму. В одном из боев минометчик заметил его и стал стрелять, снаряды падали вокруг."Я сказал лейтенанту, что нужно срочно менять место. Но передо мной упал снаряд, взрывом повредило правый глаз, а в моей левой ноге навсегда остался осколок", – вспоминал ветеран.После ранения Раганяна направили в Ижевск на оружейный завод, где он проработал до окончания войны, а затем вернулся в Абхазию. Ветеран Великой Отечественной войны Аркадий Раганян ушел из жизни в 2018 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250412/otnyatoe-detstvo-i-voyna-istoriya-veterana-alekseya-yagupy-iz-gagry-1054437775.html

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абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, лица победы, великая отечественная война